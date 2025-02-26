В Україні торік проведено понад 3,6 млрд платіжних операцій: кредитовий трансфер став лідером

Упродовж 2024 року бізнес і населення активно здійснювали кредитові та дебетові перекази. Загалом минулоріч у межах України здійснено понад 3,6 млрд платіжних операцій, ініційованих із застосуванням кредитового трансферу та прямого дебету.

Про це інформує пресслужба регулятора.

Кредитові перекази домінують

В Україні у 2024 році послуги з виконання платіжних операцій, ініційованих через кредитовий трансфер та прямий дебет, надавали 62 банки та дві небанківські фінансові установи. За рік було здійснено 1,7 млн операцій за допомогою прямого дебету на суму 31,20 млрд грн.

Платіжні операції, ініційовані через кредитовий трансфер, є найбільш розповсюдженими. У 2024 році було здійснено:

В межах України — 3 619,6 млн операцій на суму понад 43,12 трлн грн;

В Україну — 5,7 млн операцій на суму 69,27 млрд дол. в екв.;

З України — 1,4 млн операцій на суму 77,06 млрд дол.в екв.

Операції в межах України

У 2024 році найбільша кількість платіжних операцій у межах України, ініційованих із застосуванням кредитового трансферу, виконана з рахунків фізичних осіб: 3,1 млрд або 85,7% від загальної кількості відповідних платіжних операцій.

Водночас за сумою найбільше таких платіжних операцій здійснено з рахунків суб'єктів господарювання: 39,26 трлн грн , або 91,1% від загальної суми.

Транскордонні операції

Минулого року на користь фізичних осіб в Україну з-за кордону надійшло 58,6% від загальної кількості платіжних операцій, здійснених через кредитовий трансфер, що становить 3,3 млн операцій.

Однак за сумою лідирує бізнес: 94,1% від загальної суми операцій надійшло на користь суб'єктів господарювання, зокрема за зовнішньоекономічними контрактами. Це складає 65,21 млрд дол. в екв.

Найбільше коштів в Україну надходило з країн ЄС (44,97%), Швейцарії (21,71%), Сполучених Штатів Америки (11,88%).

Зазначимо, у 2024 році обсяг внутрішніх грошових переказів через платіжні системи зріс на 83% порівняно з попереднім роком і склав 1 336,58 млрд грн (33,2 млрд доларів).

Нагадаємо, за підсумками 2022 року порівняно з 2021 роком обсяг портфеля споживчих кредитів зменшився на 9,89%, а у 2023 та 2024 роках спостерігалося поступове зростання споживчих кредитів — на 5% та 21,09% відповідно.