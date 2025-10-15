В Украине вступили в силу новые правила для рынка азартных игр: что предусмотрено

Министерство цифровой трансформации приняло три приказа, упорядочивающие процессы индустрии азартных игр.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает прессслужба Государственного агентства по контролю игорного и лотерейного бизнеса в Украине PlayCity.

Новые правила для рынка азартных игр вступили в силу

Отмечается, что Минцифры приняло приказ об отчетности для организаторов азартных игр в электронном виде. Как поясняют в PlayCity, новые формы позволяют государству видеть финансовые результаты компаний, суммы полученных доходов от принятия ставок, выплаченных выигрышей и уплаченных ими налогов, а также принятые меры по предотвращению лудомании.

Ближайший дедлайн для предоставления отчетности установлен на 15 ноября 2025 года.

Также принято приказ о порядке возмещения расходов на игру участникам. Согласно ему, если не имевший права играть игрок был допущен к игре, то организатор обязан вернуть ему проигранные средства в 10-кратном размере.

Обратиться можно в письменном виде или онлайн к организатору игры, а решение о возмещении принимают в течение 15 дней.

Приказ о предоставлении разрешений на помещение для проведения азартных игр предполагает, что PlayCity будет проверять по представленным документам, соответствует ли помещение требованиям для игорного заведения, и выдавать разрешение на его использование для проведения азартных игр. Заявление госрегулятору можно подать онлайн.

В PlayCity отмечают, что эти изменения станут важным этапом в упорядочении индустрии, что создает более прозрачную, ответственную и контролируемую систему работы на рынке азартных игр.

О PlayCity

PlayCity - украинское государственное агентство для регулирование рынка азартных игр и лотерей. Создано 21 марта 2025 года. Оно заменило ликвидированную Комиссию по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ). Работает под контролем Минцифры Украины. Является частью реформы сектора азартных игр и считается центральным органом исполнительной власти.

Ранее PlayCity начал выдачу лицензий в сфере азартных игр, благодаря которым бюджет дополнительно получит 50 млн. грн.