В Украине вступили в силу новые правила для рынка азартных игр: что предусмотрено
Министерство цифровой трансформации приняло три приказа, упорядочивающие процессы индустрии азартных игр.
Как пишет Delo.ua, об этом сообщает прессслужба Государственного агентства по контролю игорного и лотерейного бизнеса в Украине PlayCity.
Новые правила для рынка азартных игр вступили в силу
Отмечается, что Минцифры приняло приказ об отчетности для организаторов азартных игр в электронном виде. Как поясняют в PlayCity, новые формы позволяют государству видеть финансовые результаты компаний, суммы полученных доходов от принятия ставок, выплаченных выигрышей и уплаченных ими налогов, а также принятые меры по предотвращению лудомании.
Ближайший дедлайн для предоставления отчетности установлен на 15 ноября 2025 года.
Также принято приказ о порядке возмещения расходов на игру участникам. Согласно ему, если не имевший права играть игрок был допущен к игре, то организатор обязан вернуть ему проигранные средства в 10-кратном размере.
Обратиться можно в письменном виде или онлайн к организатору игры, а решение о возмещении принимают в течение 15 дней.
Приказ о предоставлении разрешений на помещение для проведения азартных игр предполагает, что PlayCity будет проверять по представленным документам, соответствует ли помещение требованиям для игорного заведения, и выдавать разрешение на его использование для проведения азартных игр. Заявление госрегулятору можно подать онлайн.
В PlayCity отмечают, что эти изменения станут важным этапом в упорядочении индустрии, что создает более прозрачную, ответственную и контролируемую систему работы на рынке азартных игр.
О PlayCity
PlayCity - украинское государственное агентство для регулирование рынка азартных игр и лотерей. Создано 21 марта 2025 года. Оно заменило ликвидированную Комиссию по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ). Работает под контролем Минцифры Украины. Является частью реформы сектора азартных игр и считается центральным органом исполнительной власти.
Ранее PlayCity начал выдачу лицензий в сфере азартных игр, благодаря которым бюджет дополнительно получит 50 млн. грн.