В Україні набули чинності нові правила для ринку азартних ігор: що передбачено

Міністерство цифрової трансформації ухвалило три накази, що впорядковують процеси індустрії азартних ігор.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Державного агентства з контролю грального та лотерейного бізнесу в Україні PlayCity.

Нові правила для ринку азартних ігор набули чинності

Зазначається, що Мінцифри ухвалило наказ про звітність для організаторів азартних ігор в електронному вигляді. Як пояснюють в PlayCity, нові форми дають змогу державі бачити фінансові результати компаній, суми отриманих доходів від прийняття ставок, виплачених виграшів та сплачених ними податків, а також ужиті заходи щодо запобігання лудоманії.

Найближчий дедлайн для подання звітності встановлений на 15 листопада 2025 року.

Також ухвалено наказ про порядок відшкодування витрат на гру учасникам. Згідно нього, якщо гравець, який не мав права грати, був допущений до гри, то організатор зобов’язаний повернути йому програні кошти в 10-кратному розмірі.

Звернутися можна письмово або онлайн до організатора гри, а рішення про відшкодування ухвалюють протягом 15 днів.

Наказ про надання дозволів на приміщення для проведення азартних ігор передбачає, що PlayCity перевірятиме за поданими документами, чи відповідає приміщення вимогам для грального закладу, і видаватиме дозвіл на його використання для проведення азартних ігор. Заяву до держрегулятора можна подати онлайн.

У PlayCity наголошують, що ці зміни станут важливим етапрм у впорядкуванні індустрії, що створює більш прозору, відповідальну та контрольовану систему роботи на ринку азартних ігор.

Про PlayCity

PlayCity — українське державне агентство для регулювання ринку азартних ігор і лотерей. Створене 21 березня 2025 року. Воно замінило ліквідовану Комісію з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ). Працює під контролем Мінцифри України. Є частиною реформи сектору азартних ігор і вважається центральним органом виконавчої влади.

Раніше PlayCity розпочав видачу ліцензій у сфері азартних ігор, завдяки яким бюджет додатково отримає 50 мільйонів грн.