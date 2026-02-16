Запланована подія 2

В Украине выросло потребление электричества из-за морозов: в Минэнерго предупредили о сложной ситуации

Энергосистема работает под усиленной нагрузкой / Depositphotos

Из-за снижения температуры нагрузки на энергосистему Украины существенно возросло в результате повышенного спроса на электроэнергию

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики Украины по результатам заседания энергетического штаба.

Отмечается, что ситуация в энергетике остается непростой. Кроме погодных условий, энергетики учитывают постоянную угрозу новых российских атак, что вынуждает систему работать в режиме повышенной готовности к любым вызовам.

В ведомстве добавили, что продолжается развитие распределенной газовой генерации в регионе. 25,8 МВт дополнительных мощностей удалось запустить в столице и области в текущем году.

Еще в ряде объектов пусковые работы уже на финальной стадии.

Также международные партнеры увеличивают темпы помощи. В хабы Минэнерго поступили генераторы из Австрии и Литвы.

Ожидаются генераторы Норвегии, газовое оборудование из Нидерландов и новые взносы в Фонд поддержки энергетики Украины. В частности от Швеции, Европейской Комиссии, Дании и Германии.

Напомним, массированные удары по энергетической инфраструктуре, дефициту генерации и морозам привели к ситуации, когда большая часть страны продолжает жить в условиях длительных отключений.

Из-за массированных обстрелов энергетической инфраструктуры Украина вынуждена перейти в режим 4,5–5 очередей отключений электроэнергии, при котором продолжительность обесточений может превышать 16 часов в сутки.

Автор:
Татьяна Бессараб