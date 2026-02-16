В Україні зросло споживання електрики через морози: у Міненерго попередили про складну ситуацію

Через зниження температури навантаження на енергосистему України суттєво зросло внаслідок підвищеного попиту на електроенергію

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики України за результатами засідання енергетичного штабу.

Наголошується, що ситуація в енергетиці залишається непростою. Окрім погодних умов, енергетики враховують постійну загрозу нових російських атак, що змушує систему працювати в режимі підвищеної готовності до будь-яких викликів.

У відомстві додали, що триває розвиток розподіленої газової генерації в регіоні. 25,8 МВт додаткових потужностей вдалось запустити у столиці та області цього року.

Ще на низці об'єктів пускові роботи вже на фінальній стадії.

Також міжнародні партнери нарощують темпи допомоги. До хабів Міненерго надійшли генератори з Австрії та Литви.

Очікуються генератори з Норвегії, газове обладнання з Нідерландів та нові внески до Фонду підтримки енергетики України.

Нові фінансові внески готують Швеція, Данія, Німеччина та Європейська Комісія, що дозволить оперативно закуповувати матеріали для ремонтів та захисту об’єктів.

Нагадаємо, масовані удари по енергетичній інфраструктурі, дефіцит генерації та морози призвели до ситуації, коли більша частина країни продовжує жити в умовах тривалих відключень.

Наразі через масовані обстріли енергетичної інфраструктури Україна змушена перейти до режиму 4,5–5 черг відключень електроенергії, за якого тривалість знеструмлень може перевищувати 16 годин на добу.