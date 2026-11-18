В столице начала работу новая сеть ресторанов европейской кухни Salaterra. Первое заведение принимает гостей в ТРЦ River Mall, а до конца года компания планирует открыть еще две локации.

Как пишет Dilo, об этом во время пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина" сообщил CEO и совладелец сети Игорь Горенко.

Концепция Salaterra сочетает в себе формат быстрого обслуживания (fast casual) и принципы здорового питания.

Заведения делают ставку на натуральные ингредиенты и планируют постепенно увеличивать долю продукции украинских фермеров. Основу меню составляют салаты, супы, паста и напитки.

В дальнейшем ассортимент планируется расширить за счет боулов, завтраков и десертного меню.

График новых открытий и форматы

На старте компания фокусируется на работе в популярных торговых центрах столицы, где площадь заведений составит в основном 70-120 кв. м:

ТРЦ River Mall – заведение уже работает;

ТРЦ Retroville – открытие запланированное на конец ноября;

ТРЦ Lavina - запуск в декабре;

ТРЦ "Проспект" - открытие в январе-феврале следующего года.

"В будущем мы планируем открывать рестораны также в формате стрит-ритейла. И не только в Киеве, но и в пригороде и других областях", - отметил Игорь Горенко.

Для полноформатных ресторанов вне ТРЦ компания будет рассматривать помещение площадью до 200 кв. м.

По словам директора по маркетингу Salaterra Юлии Пиковской, в ближайшее время сеть запустит доставку через сервис Glovo.

В дальнейших планах – разработка собственного сайта с функцией онлайн-заказа и самовывоза, внедрение CRM-системы и активное развитие страниц в Instagram и Facebook.

Масштабирование в регионы

В 2027 году Salaterra намерена выйти на рынок франчайзинга. По словам совладельца сети, первые потенциальные партнеры уже заинтересовались запуском бренда в Одессе и Черкассах.

Напомним, в начале ноября украинская сеть ресторанов Salateira прекратила свою работу. На месте заведения в киевском ТРЦ River Mall уже работает ресторан под названием Salaterra.

Всего за сентябрь и октябрь 2026 года в Киеве закрылись или приостановили работу более 20 ресторанов. Владельцы заведений оказались перед рядом критических вызовов: стремительное падение платежеспособного спроса, падение посещаемости, расходы на энергооборудование и топливо.