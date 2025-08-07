В Украине запускают AI Factory – первую государственную инфраструктуру для развития искусственного интеллекта

Украина начинает создание AI Factory – первой государственной технологической инфраструктуры для развития искусственного интеллекта (ИИ). Это станет базой для внедрения современных ИИ-решений в государственном секторе и может помочь Украине к 2030 году войти в топ-3 страны по уровню развития ИИ.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение главы Минцифры Михаила Федорова.

Проект предусматривает запуск современных вычислительных кластеров, серверных залов с водяным охлаждением, дата-хранилищ, инструментов обработки и подготовки данных. Кроме того, будет развернуто специализированное программное обеспечение – среды для тренировки моделей, мониторинга, автоматизации и интерфейсы для работы с данными.

AI Factory будет работать на ключевые государственные сервисы по ИИ, разрабатываемые win-win AI Center of Excellence при Минцифре. В первую очередь это ИИ-ассистент в "Дії", а в дальнейшем - ИИ-тьютор в "Мрії", а также решения для обороны, медицины и науки.

Федоров отметил, что ключевое преимущество проекта – защита данных и технологическая независимость. ИИ-сервисы смогут работать без привлечения внешних платформ, что гарантирует сохранность информации внутри страны. Это очень важно для технологической безопасности Украины.

Также AI Factory предполагает создание программ подготовки специалистов, работающих над разработкой и внедрением продуктов с искусственным интеллектом в государственном секторе.

По его словам, собственная инфраструктура станет фундаментом ИИ-суверенитета Украины и позволит безопасно запускать национальные цифровые сервисы нового поколения.

Добавим, что более 52% обращений в "Дії" уже обрабатывает искусственный интеллект. ИИ-консультант уже закрыл 27 800 запросов без участия оператора, а ИИ-ассистент 7 993 раз помог операторам сгенерировать ответы на обращения пользователей.