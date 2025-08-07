Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,61

--0,07

EUR

48,29

+0,19

Наличный курс:

USD

41,55

41,45

EUR

48,47

48,25

Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

В Украине запускают AI Factory – первую государственную инфраструктуру для развития искусственного интеллекта

robot, образование, hud
В Украине запускают AI Factory / Depositphotos

Украина начинает создание AI Factory – первой государственной технологической инфраструктуры для развития искусственного интеллекта (ИИ). Это станет базой для внедрения современных ИИ-решений в государственном секторе и может помочь Украине к 2030 году войти в топ-3 страны по уровню развития ИИ.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение главы Минцифры Михаила Федорова.

Проект предусматривает запуск современных вычислительных кластеров, серверных залов с водяным охлаждением, дата-хранилищ, инструментов обработки и подготовки данных. Кроме того, будет развернуто специализированное программное обеспечение – среды для тренировки моделей, мониторинга, автоматизации и интерфейсы для работы с данными.

AI Factory будет работать на ключевые государственные сервисы по ИИ, разрабатываемые win-win AI Center of Excellence при Минцифре. В первую очередь это ИИ-ассистент в "Дії", а в дальнейшем - ИИ-тьютор в "Мрії", а также решения для обороны, медицины и науки.

Федоров отметил, что ключевое преимущество проекта – защита данных и технологическая независимость. ИИ-сервисы смогут работать без привлечения внешних платформ, что гарантирует сохранность информации внутри страны. Это очень важно для технологической безопасности Украины.

Также AI Factory предполагает создание программ подготовки специалистов, работающих над разработкой и внедрением продуктов с искусственным интеллектом в государственном секторе.

По его словам, собственная инфраструктура станет фундаментом ИИ-суверенитета Украины и позволит безопасно запускать национальные цифровые сервисы нового поколения.

Добавим, что более 52% обращений в "Дії" уже обрабатывает искусственный интеллект. ИИ-консультант уже закрыл 27 800 запросов без участия оператора, а ИИ-ассистент 7 993 раз помог операторам сгенерировать ответы на обращения пользователей.

Автор:
Татьяна Гойденко