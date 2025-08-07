В Україні запускають AI Factory — першу державну інфраструктуру для розвитку штучного інтелекту

Україна розпочинає створення AI Factory — першої державної технологічної інфраструктури для розвитку штучного інтелекту (ШІ). Це стане базою для впровадження сучасних ШІ-рішень у державному секторі та може допомогти Україні до 2030 року увійти до топ-3 країн за рівнем розвитку ШІ.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення очільника Мінцифри Михайла Федорова.

Проєкт передбачає запуск сучасних обчислювальних кластерів, серверних залів з водяним охолодженням, дата-сховищ, інструментів для обробки та підготовки даних. Крім того, буде розгорнуто спеціалізоване програмне забезпечення — середовища для тренування моделей, моніторингу, автоматизації й інтерфейси для роботи з даними.

AI Factory працюватиме на ключові державні сервіси зі ШІ, які розробляє win-win AI Center of Excellence при Мінцифри. Насамперед це ШІ-асистент у "Дії", а в подальшому — ШІ-тьютор у "Мрії", а також рішення для оборони, медицини та науки.

Федоров зазначив, що ключова перевага проєкту — захист даних і технологічна незалежність. ШІ-сервіси зможуть працювати без залучення зовнішніх платформ, що гарантує збереження інформації всередині країни. Це надзвичайно важливо для технологічної безпеки України.

Також AI Factory передбачає створення програм підготовки фахівців, які працюватимуть над розробкою і впровадженням продуктів зі штучним інтелектом у державному секторі.

За його словами, власна інфраструктура стане фундаментом ШІ-суверенітету України й дозволить безпечно запускати національні цифрові сервіси нового покоління.

Додамо, що понад 52% звернень у "Дії" вже обробляє штучний інтелект. ШІ-консультант вже закрив 27 800 запитів без участі оператора, а ШІ-асистент 7 993 раз допоміг операторам згенеровати відповіді на звернення користувачів.