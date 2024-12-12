В Украине запустят новую электронную систему для бизнеса – Елена Шуляк

К І кварталу 2026 года в Украине будет создана единая электронная система, которая автоматически будет формировать и регулировать всю информацию о разрешениях, лицензиях, необходимых согласованиях, которыми обязан пользоваться любой бизнес в Украине.

Кроме этого, планируется сократить количество проверок, которые обязан проходить бизнес благодаря внедрению соответствующего страхового полиса.

Об этом заявила глава Комитета ВР по вопросам госвласти, самоуправления, регионального развития и градостроительства, председатель партии "Слуга Народа" Елена Шуляк во время выступления на панели "Стратегии роста" на GET Business Festival 2024, передает корреспондент Delo.ua.

Без этого Украина не сможет продолжать финансирование по программе Ukraine Facility от ЕС. Создание и запуск этих сервисов должно улучшить неэффективную для бизнеса регуляторную среду и является одним из 150 индикаторов Ukraine Facility, выполнение которого приносит государству в среднем 450 млн евро.

По ее словам, Украина уже начала получать первые транши средств, которые ЕС напомнит Украине в рамках программы Ukraine Facility. Речь идет о финансировании в размере 50 млрд евро, которые будут поступать в Украину до 2027 года. В обмен на эти средства мы должны провести ряд структурных реформ, которые, по сути, являются евроинтеграционными шагами для Украины.

Дерегуляция разрешительной системы – обязательное условие, без которого Украина не сможет в дальнейшем получать средства по программе Ukraine Facility. Фото: Delo.ua

Одним из важных модулей Ukraine Facility является улучшение бизнес-среды в Украине, одним из проблемных моментов которого является неэффективная регуляторная среда, которая мешает полноценной работе бизнеса. Facility.

"Мы уже начали выполнять индикаторы программы, соответственно, уже начали получать первые средства. Законопроекты, означающие запуск по выполнению того или иного индикатора, попадают в повестку дня Верховной Рады в первую очередь и приоритетно. Так же они и принимаются – как евроинтеграционные”, — подчеркнула Шуляк.

Она отметила, что сегодня бизнесу мешает работать коррупция и несовершенное регуляторное поле — это более 100 регуляторных механизмов типа лицензий, разрешений, согласительных документов и тому подобное. Чтобы упростить субъектам предпринимательства процесс их получения, Украина до І квартала 2026 года обязана создать соответствующую цифровую платформу, которая будет регулировать и формировать всю информацию относительно необходимых разрешений, лицензий, согласований и т.п., которыми сегодня пользуется бизнес. Еще один важный шаг по упрощению – сокращение проверок бизнеса.

“Эти проверки разные – начиная от Госслужбы по вопросам труда, заканчивая ГСЧС. Они могут происходить непрерывно, что по факту мешает бизнесу работать и не способствует поступлению средств в бюджет в виде налогов. Европейская практика по этому поводу — унифицированный, упрощенный процесс. По такому пути пойдем и мы – количество проверок и их продолжительность будет существенно сокращена благодаря специальному страховому полису. Его наличие будет означать, что к вам с проверкой никто не придет, поскольку у вас все риски застрахованы”, – пояснила Шуляк.

Она добавила, что реализацией этих проектов будет заниматься Министерство цифровой трансформации.

“В целом, до 2026 года Минцифры ставит целью все публичные услуги, которые мы получаем от государства, перевести в цифровой формат. А это и социальные выплаты, и услуги, связанные с ветеранской политикой, образованием, сферой здравоохранения", – резюмировала парламентария.

Напомним, к 2027 году в Украине планируют создать инвестиционный фонд на 16 миллиардов евро для поддержки общин и бизнеса, понесших убытки из-за войны. Фонд будет наполняться средствами международных финансовых институций и станет частью программы Ukraine Facility. Фонд будет финансироваться с участием международных и европейских финансовых институтов, таких как Европейский банк реконструкции и развития, Европейский инвестиционный банк, Банк развития Совета Европы и Всемирный банк.

Ukraine Facility Plan – программа финансовой поддержки Украины от стран Евросоюза. Ее крупнейший элемент плана – макроэкономическая поддержка, предусматривающая 50 миллиардов евро, которые направлены на экономическую стабильность во время войны. Эти средства предоставляются в ответ на реформы, включая законодательные.

Программа стоимостью 50 миллиардов евро рассчитана на три года – 2024-2027 годы. Она предполагает не только поддержку государственного бюджета (финансирование в размере 38 миллиардов), но и отдельные опции для бизнеса. В частности, предусмотрено 6,97 млрд. в инвестиционные программы, также 4,76 млрд. будет выделено на техническую и административную поддержку — это грантовые средства.