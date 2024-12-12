В Україні запустять нову електронну систему для бізнесу – Олена Шуляк

До I кварталу 2026 року в Україні створять єдину електронну систему, що автоматично формуватиме і регулюватиме всю інформацію щодо дозволів, ліцензій, необхідних погоджень, якими зобовʼязаний користуватися будь-який бізнес в Україні.

Крім цього, планується скоротити кількість перевірок, які зобовʼязаний проходити бізнес — завдяки запровадженню відповідного страхового полісу.

Про це заявила голова Комітету ВР з питань держвлади, самоврядування, регіонального розвитку та містобудування, голова партії "Слуга Народу" Олена Шуляк під час виступу на панелі "Стратегії зростання" на GET Business Festival 2024, передає кореспондент Delo.ua.

Без цього Україна не зможе продовжувати отримувати фінансування за програмою Ukraine Facility від ЄС. Створення і запуск цих сервісів повинне покращити неефективне для бізнесу регуляторне середовище і є одним з 150 індикаторів Ukraine Facility, виконання якого приносить державі у середньому 450 млн євро.

За її словами, Україна вже почала отримувати перші транші коштів, які ЄС нагадає Україні в межах програми Ukraine Facility. Йдеться фінансування у розмірі 50 млрд євро, які надходитимуть в Україну до 2027 року. В обмін на ці кошти ми маємо провести ряд структурних реформ, які по суті є євроінтеграційними кроками для України.

Дерегуляція дозвільної системи - обовʼязкова умова, без якої Україна не зможе надалі отримувати кошти запрограмою Ukraine Facility. Фото: Delo.ua

Одним із важливих модулів Ukraine Facility є покращення бізнес-середовища в Україні, а серед проблемних моментів є неефективне регуляторне середовище, яке заважає повноцінній роботі бізнесу. Відтак, його спрощення, за словами Шуляк, - обовʼязкова умова, без якої Україна не зможе надалі отримувати кошти за програмою Ukraine Facility.

“Ми вже почали виконувати індикатори програми, відповідно, вже почали отримувати перші кошти. Наразі законопроєкти, які означають запуск по виконанню того чи іншого індикатора, потрапляють у порядок денний Верховної Ради першочергово і пріоритетно. Так само вони і ухвалюються - як євроінтеграційні”, - наголосила Шуляк.

Вона зауважила, що сьогодні бізнесу заважає працювати корупція та недосконале регуляторне поле - це понад 100 регуляторних механізмів на кшталт ліцензій, дозволів, погоджувальних документів тощо. Щоб спростити субʼєктам підприємництва процес їх отримання, Україна до І кварталу 2026 року зобовʼязана створити відповідну цифрову платформу, яка буде регулювати і формувати всю інформацію стосовно необхідних дозволів, ліцензій, погоджень тощо, якими на сьогодні користується бізнес. Ще один надважливий крок щодо спрощення - скорочення перевірок бізнесу.

“Ці перевірки різні - починаючи від Держслужби з питань праці, закінчуючи ДСНС. Вони можуть відбуватися безперервно, що по факту заважає бізнесу працювати і не сприяє надходженню коштів у бюджет у вигляді податків. Європейська практика щодо цього - уніфікований, спрощений процес. Тим же шляхом підемо і ми - кількість перевірок і їх тривалість буде суттєво скорочена завдяки спеціальному страховому полісу. Його наявність означатиме, що до вас з перевіркою ніхто не прийде, оскільки у вас всі ризики застраховані”, - пояснила Шуляк.

Вона додала, що реалізацією цих проєктів займатиметься Міністерство цифрової трансформації.

“Загалом, до 2026 року Мінцифри ставить за мету всі публічні послуги, які ми отримуємо від держави, перевести у цифровий формат. А це і соціальні виплати, і послуги, пов'язані з ветеранською політикою, освітою, сферою охорони здоров'я", - резюмувала парламентарка.

Нагадаємо, до 2027 року в Україні планують створити інвестиційний фонд на 16 мільярдів євро для підтримки громад і бізнесу, що зазнали збитків через війну. Фонд буде наповнюватися коштами міжнародних фінансових інституцій і стане частиною програми Ukraine Facility. Фонд буде фінансуватися за участі міжнародних та європейських фінансових інституцій, таких як Європейський банк реконструкції та розвитку, Європейський інвестиційний банк, Банк розвитку Ради Європи та Світовий банк.

Ukraine Facility Plan - програма фінансової підтримки України від країн Євросоюзу. Її найбільший елемент плану макроекономічна підтримка, що передбачає 50 мільярдів євро, які направлені на економічну стабільність під час війни. Ці кошти надаються у відповідь на реформи, в тому числі законодавчі. Програма вартістю 50 мільярдів євро розрахована на три роки - 2024-2027 роки. Вона передбачає не лише підтримку державного бюджету (фінансування в розмірі 38 мільярдів), а й окремі опціх для бізнесу. Зокрема, передбачено 6,97 млрд в інвестиційні програми, також 4,76 млрд буде виділено на технічну і адміністративну підтримку - це грантові кошти.