Рада ЄС схвалила чергову виплату Україні: скільки грошей отримаємо

Україна отримає 4 млрд євро від ЄС в рамках фінансового інструменту Ukraine Facility. Рада ЄС схвалила чергову виплату.

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Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

За його словами, сьогодні, 9 грудня, Рада ЄС схвалила відповідне рішення.

"Мова йде про отримання €4,2 млрд цього місяця, що доведе загальну цьогорічну допомогу за цією ініціативою до €16 млрд. Така фінансова підтримка демонструє рішучість посилювати нашу економіку, підтримувати ключові реформи та євроінтеграційні прагнення, а також зміцнювати Україну на шляху до перемоги", - підкреслив очільник уряду.

Як уточнюють у Міністерстві фінансів, Україна виконала усі необхідні заходи, що в свою чергу відкрило можливість отримання коштів.

Повідомляється, що транш складатиметься з кредиту та гранту і буде спрямовано на першочергові соціальні та гуманітарні видатки державного бюджету.

Україна виконала всі дев'ять індикаторів Плану Ukraine Facility

В Мінекономіки також зазначили, що після оцінки другого звіту України, поданого у жовтні, Єврокомісія підтвердила виконання всіх дев'яти індикаторів Плану Ukraine Facility для отримання другого траншу. Ці індикатори були спрямовані, зокрема, на:

Підвищення ефективності у боротьбі з корупцією. Україна збільшила штат Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП), а також внесла зміни до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів для підвищення ефективності боротьби з корупцією. Зокрема, було вдосконалено правову базу для укладення угод про визнання винуватості.

Покращення регуляторного середовища. Україна ухвалила План дій щодо зменшення навантаження на бізнес шляхом перегляду та усунення дублюючих норм, дерегуляції господарської діяльності та цифровізації адміністративних процедур.

Оновлена Державна стратегія регіонального розвитку на 2021-2027 роки. Її метою є зміцнення соціальної згуртованості та підвищення добробуту і безпеки українців через більш демократичну, децентралізовану та інклюзивну багаторівневу систему управління.

Новий закон про запобігання, зменшення та контроль промислового забруднення. Цей закон є першим кроком до імплементації відповідного законодавства ЄС та боротьби з промисловим забрудненням.

Після того як Єврокомісія позитивно оцінила виконання Україною дев'яти індикаторів Плану України з реалізації Ukraine Facility за третій квартал 2024 року, звіт передається до Ради ЄС для ухвалення Імплементаційного рішення. І після цього транш у розмірі близько 4,1 млрд євро буде спрямований до державного бюджету України.

Загалом за три квартали 2024 році Україна виконала 25 індикаторів Плану України для Ukraine Facility. До кінця року залишилося виконати 11 індикаторів, звіт про їхнє виконання Україна подасть до Єврокомісії на початку 2025 року.

Фінансування Ukraine Facility

1 лютого Європейська Рада підтримала виділення Україні 50 млрд євро у рамках програми Ukraine Facility. Тоді рішення підтримали усі 27 країн-членів ЄС.

28 лютого Рада Європейського Союзу офіційно ухвалила рішення про старт програми Ukraine Facility, що передбачає виділення Україні 50 млрд євро на період з 2024 по 2027 роки для підтримки її економічного відновлення та інтеграції до ЄС.

20 березня Україна отримала перший транш фінансування від Європейського Союзу на суму 4,5 мільярда євро через Ukraine Facility, а 24 квітня від Євросоюзу надійшло ще 1,5 млрд євро за програмою.

За попереднім розрахунком, Україна має отримати: 2024 рік — 16 млрд євро; 2025 рік — 12,5 млрд євро; 2026 рік — 7,25 млрд євро; 2027 рік — 1,2 млрд євро; січень 2028 року — 1,32 млрд євро (за виконання індикаторів 4 кв. 2027 року).