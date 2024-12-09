Совет ЕС одобрил очередную выплату Украине: сколько денег получим

Украина получит 4 млрд. евро от ЕС в рамках финансового инструмента Ukraine Facility. Совет ЕС одобрил очередную выплату.

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Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

По его словам, сегодня, 9 декабря, Совет ЕС одобрил соответствующее решение.

"Речь идет о получении €4,2 млрд в этом месяце, что доведет общую помощь по этой инициативе до €16 млрд. Такая финансовая поддержка демонстрирует решимость усиливать нашу экономику, поддерживать ключевые реформы и евроинтеграционные стремления, а также укреплять Украину на пути к победе" ", — подчеркнул глава правительства.

Как уточняют в Министерстве финансов, Украина выполнила все необходимые меры, что, в свою очередь, открыло возможность получения средств.

Сообщается, что транш будет состоять из кредита и гранта и будет направлен на первоочередные социальные и гуманитарные расходы государственного бюджета.

Украина выполнила все девять индикаторов Плана Ukraine Facility

В Минэкономики также отметили, что после оценки второго отчета Украины, представленного в октябре, Еврокомиссия подтвердила выполнение всех девяти индикаторов Плана Ukraine Facility для получения второго транша. Эти индикаторы были направлены, в частности, на:

Повышение эффективности борьбы с коррупцией. Украина увеличила штат Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП), а также внесла изменения в Уголовный и Уголовный процессуальный кодекс для повышения эффективности борьбы с коррупцией. В частности, была усовершенствована правовая база для заключения соглашений о признании виновности.

Улучшение регуляторной среды Украина приняла План действий по уменьшению нагрузки на бизнес путем пересмотра и устранения дублирующих норм, дерегулирования хозяйственной деятельности и цифровизации административных процедур.

Обновлена Государственная стратегия регионального развития на 2021-2027 годы. Ее целью является укрепление социальной сплоченности и повышение благосостояния и безопасности украинцев посредством более демократической, децентрализованной и инклюзивной многоуровневой системы управления.

Новый закон о предотвращении, уменьшении и контроле промышленного загрязнения. Этот закон является первым шагом к имплементации соответствующего законодательства ЕС и борьбе с промышленным загрязнением.

После того, как Еврокомиссия положительно оценила выполнение Украиной девяти индикаторов Плана Украины по реализации Ukraine Facility за третий квартал 2024 года, отчет передается в Совет ЕС для принятия Имплементационного решения. И после этого транш в размере около 4,1 млрд. евро будет направлен в государственный бюджет Украины.

За три квартала 2024 года Украина выполнила 25 индикаторов Плана Украины для Ukraine Facility. До конца года осталось выполнить 11 индикаторов, отчет об их выполнении Украина представит в Еврокомиссию в начале 2025 года.

Финансирование Ukraine Facility

1 февраля Европейский Совет поддержал выделение Украине 50 млрд евро в рамках программы Ukraine Facility. Тогда решение поддержали все 27 стран-членов ЕС.

28 февраля Совет Европейского Союза официально принял решение о старте программы Ukraine Facility, предусматривающей выделение Украине 50 млрд евро на период с 2024 по 2027 годы для поддержки ее экономического восстановления и интеграции в ЕС.

20 марта Украина получила первый транш финансирования от Европейского Союза на сумму 4,5 млрд евро через Ukraine Facility, а 24 апреля от Евросоюза поступило еще 1,5 млрд евро по программе.

По предварительному расчету Украина должна получить: 2024 год — 16 млрд евро; 2025 год — 12,5 млрд евро; 2026 год — 7,25 млрд евро; 2027 год — 1,2 млрд евро; январь 2028 года — 1,32 млрд евро (за выполнение индикаторов 4 кв. 2027 года).