В Украине заработал сервис для проверки ограничений на выезд за границу: как пользоваться
Госпогранслужба запускает сервис «Личный кабинет», где украинцы смогут самостоятельно и в реальном времени проверять, установлены ли по ним ограничения на пересечение государственной границы.
Как пишет Delo.ua, об этом сообщили в пресс-службе ГНСУ.
Какие ограничения можно проверить
Отмечается, что новый сервис „Личный кабинет“ на официальном сайте ГНСУ разрешает получать информацию в реальном времени только о наличии запретов, наложенных на основании решений суда и постановлений Государственной исполнительной службы.
Речь идет о:
- наличие задолженности по уплате алиментов;
- неуплаченные административные или судебные штрафы;
- другие финансовые долги (кредиты, коммунальные услуги и т.п.).
В ГНСУ отмечают, что ограничения, связанные с действием военного положения, проверяются по отдельным правилам пограничного контроля. В «Личном кабинете» эти данные не отображаются.
Как работает новый сервис
Процедура проверки полностью автоматизирована, работает в режиме 24/7 и доступна с любого устройства:
- Регистрация: Пользователю необходимо подтвердить лицо с помощью Действие. Подпись, BankID, системы id.gov.ua или квалифицированной электронной подписи.
- Авторизация: Осуществить вход в личный кабинет на официальном вебпортале Госпогранслужбы.
- Мониторинг: Система мгновенно сверяет анкетные данные с базами данных пограничного ведомства.
- Результат: На экране сразу появляется статус: "Ограничений нет" или "Есть временное ограничение".
В ГНСУ подчеркивают, что введение онлайн-кабинета существенно упростит подготовку к зарубежным поездкам, ведь раньше для получения такой информации гражданам приходилось отправлять бумажные запросы и ждать ответа до 30 дней.
В Украине обновили правила выезда
Напомним, правительство отменило ограничения на пересечение государственной границы для всех женщин без исключений.
Новые правила касаются, в частности, женщин, работающих в органах государственной власти, местного самоуправления, судах и государственных предприятиях.
В правительстве отмечают, что изменения должны унифицировать правила выезда и устранить ограничения, ранее действовавшие для отдельных категорий работниц государственного сектора.
Также Кабинет министров обновил правила пересечения государственной границы. Теперь мужчины в возрасте от 18 до 22 лет смогут беспрепятственно уезжать из Украины во время военного положения.