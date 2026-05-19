В Украине заработал сервис для проверки ограничений на выезд за границу: как пользоваться

Госпогранслужба запускает сервис «Личный кабинет», где украинцы смогут самостоятельно и в реальном времени проверять, установлены ли по ним ограничения на пересечение государственной границы.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщили в пресс-службе ГНСУ.

Какие ограничения можно проверить

Отмечается, что новый сервис „Личный кабинет“ на официальном сайте ГНСУ разрешает получать информацию в реальном времени только о наличии запретов, наложенных на основании решений суда и постановлений Государственной исполнительной службы.

Речь идет о:

наличие задолженности по уплате алиментов;

неуплаченные административные или судебные штрафы;

другие финансовые долги (кредиты, коммунальные услуги и т.п.).

В ГНСУ отмечают, что ограничения, связанные с действием военного положения, проверяются по отдельным правилам пограничного контроля. В «Личном кабинете» эти данные не отображаются.

Как работает новый сервис

Процедура проверки полностью автоматизирована, работает в режиме 24/7 и доступна с любого устройства:

Регистрация: Пользователю необходимо подтвердить лицо с помощью Действие. Подпись, BankID, системы id.gov.ua или квалифицированной электронной подписи.

Пользователю необходимо подтвердить лицо с помощью Действие. Подпись, BankID, системы id.gov.ua или квалифицированной электронной подписи. Авторизация: Осуществить вход в личный кабинет на официальном вебпортале Госпогранслужбы.

Осуществить вход в личный кабинет на официальном вебпортале Госпогранслужбы. Мониторинг: Система мгновенно сверяет анкетные данные с базами данных пограничного ведомства.

Система мгновенно сверяет анкетные данные с базами данных пограничного ведомства. Результат: На экране сразу появляется статус: "Ограничений нет" или "Есть временное ограничение".

В ГНСУ подчеркивают, что введение онлайн-кабинета существенно упростит подготовку к зарубежным поездкам, ведь раньше для получения такой информации гражданам приходилось отправлять бумажные запросы и ждать ответа до 30 дней.

В Украине обновили правила выезда

Напомним, правительство отменило ограничения на пересечение государственной границы для всех женщин без исключений.

Новые правила касаются, в частности, женщин, работающих в органах государственной власти, местного самоуправления, судах и государственных предприятиях.

В правительстве отмечают, что изменения должны унифицировать правила выезда и устранить ограничения, ранее действовавшие для отдельных категорий работниц государственного сектора.

Также Кабинет министров обновил правила пересечения государственной границы. Теперь мужчины в возрасте от 18 до 22 лет смогут беспрепятственно уезжать из Украины во время военного положения.