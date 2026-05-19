В Україні запрацював сервіс для перевірки обмежень на виїзд за кордон: як скористатися

Українці зможуть миттєво дізнатися про обмеження на виїзд з країни / ДПСУ

Держприкордонслужба запускає сервіс «Особистий кабінет», де  українці зможуть самостійно та в реальному часі перевіряти, чи встановлено щодо них обмеження на перетин державного кордону. 

Як пише Delo.ua, про це повідомили у пресслужбі ДПСУ.

Які обмеження можна перевірити

Зазначається, що новий сервіс „Особистий кабінет“ на офіційному сайті ДПСУ дозволяє отримувати інформацію в реальному часі лише про наявність заборон, накладених на підставі рішень суду та постанов Державної виконавчої служби.

Йдеться про:

  • наявність заборгованості зі сплати аліментів;
  • несплачені адміністративні чи судові штрафи;
  • інші фінансові борги (кредити, комунальні послуги тощо).

У ДПСУ наголошують, що обмеження, пов'язані з дією воєнного стану, перевіряються за окремими правилами прикордонного контролю. В «Особистому кабінеті» ці дані не відображаються.

Як працює новий сервіс

Процедура перевірки повністю автоматизована, працює в режимі 24/7 і доступна з будь-якого пристрою:

  • Реєстрація: Користувачу необхідно підтвердити особу за допомогою Дія.Підпис, BankID, системи id.gov.ua або кваліфікованого електронного підпису.
  • Авторизація: Здійснити вхід до особистого кабінету на офіційному вебпорталі Держприкордонслужби.
  • Моніторинг: Система миттєво звіряє анкетні дані з базами даних прикордонного відомства.
  • Результат: На екрані відразу з’являється статус: «Обмежень немає» або «Є тимчасове обмеження».

У ДПСУ підкреслюють, що запровадження онлайн-кабінету суттєво спростить підготовку до закордонних поїздок, адже раніше для отримання такої інформації громадянам доводилося надсилати паперові запити та чекати на відповідь до 30 днів.

В Україні оновили правила виїзду

Нагадаємо, уряд скасував обмеження на перетин державного кордону для всіх жінок без винятків.

Нові правила стосуються зокрема жінок, які працюють в органах державної влади, місцевого самоврядування, судах та державних підприємствах.

В уряді зазначають, що зміни мають уніфікувати правила виїзду та усунути обмеження, які раніше діяли для окремих категорій працівниць державного сектору.

Також Кабінет міністрів оновив правила перетину державного кордону. Відтепер чоловіки віком від 18 до 22 років зможуть безперешкодно виїжджати з України під час воєнного стану.

Автор:
Світлана Манько