В Украине завершена выплата пенсий за май: сколько средств уплачено

Пенсионный фонд Украины своевременно завершил выплату пенсий за май, направив почти 68 миллиардов гривен украинским пенсионерам. За прошлый месяц на субсидии и льготы было направлено 3,1 млрд грн.

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Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на заявление премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля во время заседания Кабинета Министров 27 мая.

Глава правительства подчеркнул, что исполнение социальных обязательств остается ключевым показателем стабильности и состоятельности государства.

"Ни раз за более чем 1000 дней полномасштабной войны мы не задерживали социальные выплаты. Так будет и дальше", — подчеркнул Шмигаль.

По его словам, в мае правительство также направило 3,1 миллиарда гривен на субсидии и льготы.

"В целом за первые четыре месяца этого года на социальные программы из госбюджета выделили 213 миллиардов гривен, что на 14% больше, чем в прошлом", — отметил премьер-министр.

Напомним, в отопительном сезоне 2024-2025 программой жилищных субсидий воспользовались около 1,6 млн домохозяйств, а общая сумма предоставленных субсидий превысила 12,5 млрд грн.