В Україні завершено виплату пенсій за травень: скільки коштів сплачено

Пенсійний фонд України своєчасно завершив виплату пенсій за травень, спрямувавши майже 68 мільярдів гривень українським пенсіонерам. За минулий місяць на субсидії та пільги було спрямовано 3,1 мільярда гривень.

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Про це інформує Delo.ua з посиланням на заяву прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля під час засідання Кабінету Міністрів 27 травня.

Глава уряду підкреслив, що виконання соціальних зобов’язань залишається ключовим показником стабільності та спроможності держави.

"Жодного разу за більш ніж 1000 днів повномасштабної війни ми не затримували соціальні виплати. Так буде й надалі", — наголосив Шмигаль.

За його словами, у травні уряд також спрямував 3,1 мільярда гривень на субсидії та пільги.

"Загалом за перші чотири місяці цього року на соціальні програми з держбюджету виділили 213 мільярдів гривень, що на 14% більше, ніж торік", — зазначив прем’єр-міністр.

Нагадаємо, в опалювальному сезоні 2024-2025 програмою житлових субсидій скористалися близько 1,6 млн домогосподарств, а загальна сума наданих субсидій перевищила 12,5 млрд грн.