В "Украинских распределительных сетях" увеличили количество вакансий в наблюдательном совете

бизнес
Минэкономики расширило набор в Наблюдательный совет "Украинских распределительных сетей" / Depositphotos

Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины обновило объявление об отборе кандидатов в состав наблюдательных советов стратегически важных предприятий энергетической отрасли. Ключевое изменение – увеличение количества вакантных позиций в наблюдательном совете компании "Украинские распределительные сети".

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой Минэкономики .

Соответствующее решение приняла Комиссия по отбору членов наблюдательных советов хозяйствующих субъектов, в состав которой входят представители Минэкономики, Минфина, Минюста, Минэнерго и Фонда государственного имущества Украины. Комиссия создана согласно постановлению Кабинета министров Украины от 3 декабря 2025 года №1596.

Согласно обновленному объявлению, в наблюдательном совете "Украинских распределительных сетей" открыто семь вакансий — четыре независимых члена и три представителя государства. Это наибольшее количество вакантных позиций среди всех компаний, по которым проводится отбор.

Кроме "Украинских распределительных сетей", отбор объявлен и в наблюдательные советы других энергетических предприятий, в частности Оператора газотранспортной системы Украины, "Центрэнерго", "Энергоатома", "Укрэнерго" и "Укргидроэнерго".

Кандидаты должны иметь не менее пяти лет управленческого опыта в энергетическом секторе, высшее образование, владеть украинским и английским языками (или английским для иностранцев) и быть готовыми уделять работе в наблюдательном совете не менее 50 рабочих дней в году. Опыт работы в наблюдательных советах считается преимуществом.

Документы для участия в отборе представляются в электронной форме с использованием КЭП или УЭП до 23 декабря 2025, 18:00 по киевскому времени. Кандидаты могут подаваться сразу в несколько компаний, отметив это в заявлении.

Напомним, Кабмин начал масштабный аудит государственных компаний, уделяя особое внимание энергетическому сектору. Проверки охватывают эффективность управления, закупки и работу наблюдательных советов. Также сегодня утром правительство приняло решение об объявлении   конкурса на должности членов наблюдательной   совета НАК "Нефтегаз Украины".

Впоследствии Минэкономики огласило ключевые требования к кандидатам.

Автор:
Татьяна Гойденко