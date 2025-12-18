Запланована подія 2

Новини
Дата публікації
В "Українських розподільних мережах" збільшили кількість вакансій у наглядовій раді

бізнес
Мінекономіки розширило набір до Наглядової ради "Українських розподільних мереж" / Depositphotos

Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України оновило оголошення про відбір кандидатів до складу наглядових рад стратегічно важливих підприємств енергетичної галузі. Ключова зміна — збільшення кількості вакантних позицій у наглядовій раді компанії "Українські розподільні мережі".

Про це інформує Delo.ua з посиланням Мінекономіки.

Відповідне рішення ухвалила Комісія з відбору членів наглядових рад суб’єктів господарювання, до складу якої входять представники Мінекономіки, Мінфіну, Мін’юсту, Міненерго та Фонду державного майна України. Комісію створено згідно з постановою Кабінету міністрів України від 3 грудня 2025 року №1596.

Згідно з оновленим оголошенням, у наглядовій раді "Українських розподільних мереж" відкрито сім вакансій — чотири незалежні члени та три представники держави. Це найбільша кількість вакантних позицій серед усіх компаній, щодо яких наразі проводиться відбір.

Окрім "Українських розподільних мереж", відбір оголошено й до наглядових рад інших енергетичних підприємств, зокрема Оператора газотранспортної системи України, "Центренерго", "Енергоатома", "Укренерго" та "Укргідроенерго".

Кандидати повинні мати щонайменше п’ять років управлінського досвіду в енергетичному секторі, вищу освіту, володіти українською та англійською мовами (або англійською — для іноземців) і бути готовими приділяти роботі в наглядовій раді не менше 50 робочих днів на рік. Досвід роботи у наглядових радах вважається перевагою.

Документи для участі у відборі подаються в електронній формі з використанням КЕП або УЕП до 23 грудня 2025 року, 18:00 за київським часом. Кандидати можуть подаватися одразу до кількох компаній, зазначивши це у заяві.

Нагадаємо, Кабмін розпочав масштабний аудит державних компаній, приділяючи особливу увагу енергетичному сектору. Перевірки охоплюють ефективність управління, закупівлі та роботу наглядових рад. Також сьогодні вранці уряд ухвалив рішення про оголошення конкурсу на посади членів наглядової ради НАК "Нафтогаз України".

Згодом Мінекономіки оголосило ключові вимоги до кандидатів.

Автор:
Тетяна Гойденко