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В Великобритании построят первый парк Universal: какой доход получит экономика страны
Первый в Европе тематический парк Universal откроется в Бедфорде в 2031 году в рамках соглашения, которое принесет экономике Великобритании около 50 млрд. фунтов стерлингов (64 млрд. долларов). В первый год его смогут посетить 8,5 млн человек.
Об этом сообщает Independent.
Посетители, скорее всего, увидят аттракционы, основанные на самых известных кинофраншизах студии, включая "Миньоны", "Челюсти" и "Парк Юрского периода".
Планируется, что в период строительства на объекте будет создано около 20 000 рабочих мест, еще 8 000 рабочих мест создано в сфере гостеприимства и креативной индустрии.
"Это поместит Бэдфорд на карту для миллионов любителей кино — людей, приезжающих сюда ради развлечения, людей, которые строят здесь свою карьеру", — отметил премьер-министр Великобритании Кир Стармер.
На территории комплекса площадью 496 акров гости также смогут посетить развлекательные заведения, отель на 500 номеров, магазины и рестораны.
Многомиллиардные инвестиции были согласованы между киностудией Universal, правительством и местным советом и являются частью плана смен лейбористов, направленного на создание экономического роста и рабочих мест по всей стране. В рамках плана обеспечения экономического роста крупная американская компания по производству и дистрибуции фильмов Universal обязалась сотрудничать с местными колледжами и университетами с целью создания возможностей трудоустройства.
Поскольку этот объект станет первым тематическим парком и курортом под брендом Universal в Европе, они ожидают, что к 2055 году он принесет доходы экономике. около 50 млрд фунтов стерлингов, а в первый год его посетят 8,5 млн человек. Таким образом, парк станет крупнейшей туристической локацией в Великобритании.
Марк Вудбери, председатель и генеральный директор Universal Destinations and Experiences, сказал: "Открытие тематического парка и курорта мирового класса в Соединенном Королевстве – это колоссальная возможность и часть нашей стратегии по представлению бренда и опыта Universal новой аудитории по всему миру. Мы ценим невероятную поддержку нашего предложенного проекта и с нетерпением".
Напомним, Велика Британия опубликовала 400-страничный список восьми тысяч категорий американских товаров, которые она может включить в любой возможный тариф в ответ на пошлины президента Дональда Трампа на британский импорт.