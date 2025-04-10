У Великій Британії побудують перший парк Universal: який дохід отримає економіка країни

Перший у Європі тематичний парк Universal відкриється у Бедфорді у 2031 році в рамках угоди, яка принесе економіці Великої Британії близько 50 млрд фунтів стерлінгів (64 млрд доларів). В перший рік його зможуть відвідати 8,5 млн людей.

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Про це повідомляє Independent.

Відвідувачі швидше за все побачать атракціони, засновані на найвідоміших кінофраншизах студії, включаючи "Міньйони", "Щелепи" та "Парк Юрського періоду".

Планується, що в період будівництва на об'єкті буде створено близько 20 000 робочих місць, а ще 8 000 робочих місць створено у сфері гостинності та креативної індустрії.

"Це помістить Бедфорд на карту для мільйонів любителів кіно — людей, які приїжджають сюди заради розваги, людей, які будують тут свою кар'єру", — зазначив прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер.

На території комплексу площею 496 акрів гості також зможуть відвідати розважальні заклади, готель на 500 номерів, магазини та ресторани.

Багатомільярдні інвестиції були узгоджені між кіностудією Universal, урядом та місцевою радою і є частиною плану змін лейбористів, спрямованого на створення економічного зростання та робочих місць по всій країні. У рамках плану забезпечення економічного зростання велика американська компанія з виробництва та дистрибуції фільмів Universal взяла на себе зобов'язання співпрацювати з місцевими коледжами та університетами з метою створення можливостей працевлаштування.

Оскільки цей об'єкт стане першим тематичним парком та курортом під брендом Universal у Європі, вони очікують, що до 2055 року він принесе доходи економіці близько 50 млрд фунтів стерлінгів, а в перший рік його відвідають 8,5 млн людей. Таким чином парк стане найбільшою туристичною локацією у Великій Британії.

Марк Вудбері, голова та генеральний директор Universal Destinations and Experiences, сказав: "Відкриття тематичного парку та курорту світового класу у Сполученому Королівстві – це колосальна можливість та частина нашої стратегії щодо представлення бренду та досвіду Universal нової аудиторії по всьому світу. Ми цінуємо неймовірну підтримку нашого запропонованого проекту і з нетерпінням чекаємо на можливість втілити його в життя в найближчі роки".

Нагадаємо, Велика Британія опублікувала 400-сторінковий список восьми тисяч категорій американських товарів, які вона може включити в будь-який можливий тариф у відповідь на мита президента Дональда Трампа на британський імпорт.