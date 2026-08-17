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В Винницкой области вдвое увеличат мощности биогазового комплекса: проект реконструкции
"Юзефо-Николаевская биогазовая компания" планирует провести реконструкцию биогазовой станции в Винницкой области, чтобы вдвое увеличить производство биогаза — с 4 тыс. до 8 тыс. м³/час.
Как пишет Delo.ua, об этом сообщает L atifundist.
Расширение мощностей комплекса
Проект предусматривает строительство дополнительного реакторного парка и установку нового технологического оборудования. Строительные и монтажные работы будут проходить в три очереди на территории уже работающего комплекса. На предприятии планируется установить:
- новые дайджестеры;
- доброжелатель;
- блоки очистки биогаза от сероводорода и выделение биометана;
- оборудование для подготовки биомассы и обезвоживания.
Изготовленный биометан и товарный диоксид углерода будут передавать для последующего сжижения на "ЮМ Ликвид Газ".
Сырье и объемы производства
Основным сырьем для производства будут оставаться побочные продукты агропромышленного производства и органические отходы:
- свекольный жом;
- куриный помет;
- ботва свеклы;
- меласса;
- силос зеленых растений;
- яблочный жмых;
- жиры.
В общей сложности предприятие планирует перерабатывать до 1,5 тыс. тонн безопасных отходов в сутки.
После расширения годовая производственная программа комплекса предусматривает выпуск:
- 72 млн м³ биогаза;
- 35 млн м³ биометана;
- 30 млн м³ товарного диоксида углерода;
- 95 тыс. тонн твердых органических удобрений;
- 480 тыс. тонн дигестата; электрической и тепловой энергии
О компании
ООО "Юзефо-Николаевская биогазовая компания" (ООО "Ю-М БГК") - это украинское предприятие в сфере биоэнергетики, специализирующееся на производстве электрической и тепловой энергии из возобновляемых источников (биомассы/биогаза) и глубокой переработке агропромышленных отходов.
По данным YouControl, компания зарегистрирована и действует на территории Винницкой области (Хмельницкий район, с. Михайлин) . Размер ее уставного капитала составляет 81,25 млн. грн. Конечными бенефициарными владельцами мы указаны: Татьяна Захарченко, Леон Никита Захарченко, Виктория Захарченко, Полина Захарченко, Маргарита Захарченко и Валерий Захарченко.
Ранее сообщалось, что грохолдинг МХП Юрия Косюка планирует построить молочную ферму с биогазовой когенерационной установкой в Винницкой области.