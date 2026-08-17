В Винницкой области вдвое увеличат мощности биогазового комплекса: проект реконструкции

"Юзефо-Николаевская биогазовая компания" планирует провести реконструкцию биогазовой станции в Винницкой области, чтобы вдвое увеличить производство биогаза — с 4 тыс. до 8 тыс. м³/час.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает L atifundist.

Расширение мощностей комплекса

Проект предусматривает строительство дополнительного реакторного парка и установку нового технологического оборудования. Строительные и монтажные работы будут проходить в три очереди на территории уже работающего комплекса. На предприятии планируется установить:

новые дайджестеры;

доброжелатель;

блоки очистки биогаза от сероводорода и выделение биометана;

оборудование для подготовки биомассы и обезвоживания.

Изготовленный биометан и товарный диоксид углерода будут передавать для последующего сжижения на "ЮМ Ликвид Газ".

Сырье и объемы производства

Основным сырьем для производства будут оставаться побочные продукты агропромышленного производства и органические отходы:

свекольный жом;

куриный помет;

ботва свеклы;

меласса;

силос зеленых растений;

яблочный жмых;

жиры.

В общей сложности предприятие планирует перерабатывать до 1,5 тыс. тонн безопасных отходов в сутки.

После расширения годовая производственная программа комплекса предусматривает выпуск:

72 млн м³ биогаза;

35 млн м³ биометана;

30 млн м³ товарного диоксида углерода;

95 тыс. тонн твердых органических удобрений;

480 тыс. тонн дигестата; электрической и тепловой энергии

О компании

ООО "Юзефо-Николаевская биогазовая компания" (ООО "Ю-М БГК") - это украинское предприятие в сфере биоэнергетики, специализирующееся на производстве электрической и тепловой энергии из возобновляемых источников (биомассы/биогаза) и глубокой переработке агропромышленных отходов.

По данным YouControl, компания зарегистрирована и действует на территории Винницкой области (Хмельницкий район, с. Михайлин) . Размер ее уставного капитала составляет 81,25 млн. грн. Конечными бенефициарными владельцами мы указаны: Татьяна Захарченко, Леон Никита Захарченко, Виктория Захарченко, Полина Захарченко, Маргарита Захарченко и Валерий Захарченко.

Ранее сообщалось, что грохолдинг МХП Юрия Косюка планирует построить молочную ферму с биогазовой когенерационной установкой в Винницкой области.