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В Винницкой области вдвое увеличат мощности биогазового комплекса: проект реконструкции

Юзефо-Николаевская биогазовая компания
В Винницкой области увеличат мощность биогазового комплекса/Фото: Биоэнергетическая ассоциация Украины

"Юзефо-Николаевская биогазовая компания" планирует провести реконструкцию биогазовой станции в Винницкой области, чтобы вдвое увеличить производство биогаза — с 4 тыс. до 8 тыс. м³/час.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает L atifundist.

Расширение мощностей комплекса

Проект предусматривает строительство дополнительного реакторного парка и установку нового технологического оборудования. Строительные и монтажные работы будут проходить в три очереди на территории уже работающего комплекса. На предприятии планируется установить:

  • новые дайджестеры;
  • доброжелатель;
  • блоки очистки биогаза от сероводорода и выделение биометана;
  • оборудование для подготовки биомассы и обезвоживания.

Изготовленный биометан и товарный диоксид углерода будут передавать для последующего сжижения на "ЮМ Ликвид Газ".

Сырье и объемы производства

Основным сырьем для производства будут оставаться побочные продукты агропромышленного производства и органические отходы:

  • свекольный жом;
  • куриный помет;
  • ботва свеклы;
  • меласса;
  • силос зеленых растений;
  • яблочный жмых;
  • жиры.

В общей сложности предприятие планирует перерабатывать до 1,5 тыс. тонн безопасных отходов в сутки.

После расширения годовая производственная программа комплекса предусматривает выпуск:

  • 72 млн м³ биогаза;
  • 35 млн м³ биометана;
  • 30 млн м³ товарного диоксида углерода;
  • 95 тыс. тонн твердых органических удобрений;
  • 480 тыс. тонн дигестата; электрической и тепловой энергии

О компании

ООО "Юзефо-Николаевская биогазовая компания" (ООО "Ю-М БГК") - это украинское предприятие в сфере биоэнергетики, специализирующееся на производстве электрической и тепловой энергии из возобновляемых источников (биомассы/биогаза) и глубокой переработке агропромышленных отходов.

По данным YouControl, компания зарегистрирована и действует на территории Винницкой области (Хмельницкий район, с. Михайлин) . Размер ее уставного капитала составляет 81,25 млн. грн. Конечными бенефициарными владельцами мы указаны: Татьяна Захарченко, Леон Никита Захарченко, Виктория Захарченко, Полина Захарченко, Маргарита Захарченко и Валерий Захарченко.  

Ранее сообщалось, что грохолдинг МХП Юрия Косюка планирует построить молочную ферму с биогазовой когенерационной установкой в Винницкой области.

Автор:
Татьяна Ковальчук

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