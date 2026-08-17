На Вінниччині удвічі збільшать потужності біогазового комплексу: проєкт реконструкції

"Юзефо-Миколаївська біогазова компанія" планує провести реконструкцію біогазової станції у Вінницькій області, щоб удвічі збільшити виробництво біогазу — з 4 тис. до 8 тис. м³/год.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Latifundist.

Розширення потужностей комплексу

Проєкт передбачає будівництво додаткового реакторного парку та встановлення нового технологічного обладнання. Будівельні та монтажні роботи проходитимуть у три черги на території вже працюючого комплексу. На підприємстві планують встановити:

нові дайджестери;

доброджувач;

блоки очищення біогазу від сірководню та виділення біометану;

обладнання для підготовки біомаси та зневоднення.

Виготовлений біометан і товарний діоксид вуглецю передаватимуть для подальшого зрідження на "ЮМ Ліквід Газ".

Сировина та обсяги виробництва

Основною сировиною для виробництва залишатимуться побічні продукти агропромислового виробництва та органічні відходи:

буряковий жом;

курячий послід;

гичка буряка;

меляса;

силос зелених рослин;

яблучний жмих;

жири.

Загалом підприємство планує переробляти до 1,5 тис. тонн безпечних відходів на добу.

Після розширення річна виробнича програма комплексу передбачає випуск:

72 млн м³ біогазу;

35 млн м³ біометану;

30 млн м³ товарного діоксиду вуглецю;

95 тис. тонн твердих органічних добрив;

480 тис. тонн дигестату; електричної та теплової енергії.

Про компанію

ТОВ "Юзефо-Миколаївська біогазова компанія" (ТОВ "Ю-М БГК") — це українське підприємство у сфері біоенергетики, що спеціалізується на виробництві електричної й теплової енергії з відновлюваних джерел (біомаси/біогазу) та глибокій переробці агропромислових відходів.

За даними YouControl, компанія зареєстрована та діє на території Вінницької області (Хмільницький район, с. Михайлин). Розмір її статутного капіталу становить 81,25 млн грн. Кінцевими бенефіціарними власниками зазначені: Тетяна Захарченко, Леон Нікіта Захарченко, Вікторія Захарченко, Поліна Захарченко, Маргарита Захарченко та Валерій Захарченко.

Раніше повідомлялося, що агрохолдинг МХП Юрія Косюка планує побудувати молочну ферму з біогазовою когенераційною установкою у Вінницькій області.