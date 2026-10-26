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В Харькове больше нет ни одного "Эпицентра": россияне уничтожили последний гипермаркет

дснс
Россияне окончательно уничтожили работающий "Эпицентр" в Харькове / ГСЧС

В Харькове полностью уничтожен последний торговый центр сети "Эпицентр", который продолжал функционировать в городе.

Как пишет Dilo, об этом сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов.

По словам главы города, враг целенаправленно атаковал объект гражданской инфраструктуры уже в третий раз за последние два месяца.

"С третьей попытки россияне уничтожили последний "Эпицентр", который продолжал работать в Харькове. За последние два месяца они трижды атаковали этот гипермаркет. После первых двух прилетов его удавалось восстанавливать и возвращать к работе. Но 24 октября серия попаданий реактивными дронами повлекла за собой слишком масштабный пожар." Терехов.

Он отметил, что потеря гипермаркета - ощутимый удар по экономической активности и социальной сфере Харькова, поскольку объект обеспечивал сотни рабочих мест и служил ключевым хабом для восстановления разрушенного жилья.

Терехов также сообщил, что муниципалитет находится на постоянной связи с руководством сети "Эпицентр" и готов предоставить необходимую оперативную и коммунальную помощь для ликвидации последствий обстрелов.

По его словам, город привлечет коммунальные службы для расчистки территории от обломков и благоустройства площадки. Приоритетом для власти остается сохранение рабочих мест и поддержание экономической устойчивости в регионе.

Напомним, 24 октября российские войска нанесли удар по торговому центру "Эпицентр" в Основянском районе Харькова. Здание, ранее уже терпевшее повреждения вследствие российских атак, было уничтожено. Этот торговый объект оставался единственным действующим гипермаркетом сети в Харькове после того, как другие магазины (в частности, на Салтовке) были разрушены ранее. Россия методично пыталась уничтожить эту локацию, начиная с августа 2026 года.

Автор:
Татьяна Бессараб

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