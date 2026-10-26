У Харкові більше немає жодного "Епіцентру": росіяни знищили останній гіпермаркет

У Харкові вщент знищено останній торговельний центр мережі "Епіцентр", який продовжував функціонувати в місті.

Як пише Dilo, про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов.

За словами очільника міста, ворог цілеспрямовано атакував об'єкт цивільної інфраструктури вже втретє за останні два місяці.

"З третьої спроби росіяни знищили останній "Епіцентр", який продовжував працювати в Харкові. За останні два місяці вони тричі атакували цей гіпермаркет. Після перших двох прильотів його вдавалося відновлювати й повертати до роботи. Але 24 жовтня серія влучань реактивними дронами спричинила надто масштабну пожежу. Вогонь миттєво охопив всі торговельні зали та склади", — зазначив Терехов.

Він наголосив, що втрата гіпермаркету є відчутним ударом по економічній активності та соціальній сфері Харкова, оскільки об'єкт забезпечував сотні робочих місць та слугував ключовим хабом для відбудови зруйнованого житла.

Терехов також повідомив, що муніципалітет перебуває на постійному зв'язку з керівництвом мережі "Епіцентр" та готовий надати необхідну оперативну й комунальну допомогу для ліквідації наслідків обстрілу.

За його словами, місто залучить комунальні служби для розчищення території від уламків та впорядкування майданчика. Пріоритетом для влади залишається збереження робочих місць та підтримка економічної стабільності в регіоні.

Нагадаємо, 24 жовтня російські війська завдали удару по торговельному центру "Епіцентр" в Основ’янському районі Харкова. Будівля, яка раніше вже зазнавала пошкоджень унаслідок російських атак, була знищена. Цей торговельний об'єкт залишався єдиним діючим гіпермаркетом мережі у Харкові після того, як інші магазини (зокрема на Салтівці) були зруйновані раніше. Росія методично намагалася знищити цю локацію, починаючи з серпня 2026 року.