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В Харькове продают "Промзернопроект": что получит новый владелец за 3,34 млн грн

аукцион
В Харькове продают "Промзернопроект" / Укрэксимбанк

Фонд государственного имущества Украины выставил на приватизационный аукцион ЕМК ГП Харьковский проектный институт Промзернопроект. Стартовая цена актива составляет 3,34 млн грн, а торги запланированы на 25 сентября 2026 года.

Как пишет Dilo, об этом информирует пресс-центр Фонда государственного имущества Украины.

В Харькове продают "Промзернопроект"

В состав единого имущественного комплекса входят три объекта недвижимого имущества и инфраструктуры общей площадью 3599,6 кв. м.

Основная часть недвижимости расположена в Харькове на проспекте Науки, 50. Речь идет о нежилых помещениях с первого по пятый этажи, а также помещения подвала. Еще один объект – нежилые помещения подвала на ул. Олеся Александра, 2

Кроме недвижимости, в состав комплекса входят шесть транспортных средств 1988-2000 годов выпуска и другое движимое имущество.

Основной вид деятельности "Промзернопроекта" – инжиниринг, геология и геодезия, а также предоставление услуг технического консультирования в этих сферах.

Таким образом, на приватизационный аукцион выставляют не отдельное здание, а цельный имущественный комплекс с недвижимостью, транспортом и другим имуществом предприятия.

Фото 2 — В Харькове продают "Промзернопроект": что получит новый владелец за 3,34 млн грн

Напомним, Фонд государственного имущества Украины продал на торгах часть административного корпуса бывшего Киевского мотоциклетного завода.

Автор:
Ольга Опенько

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