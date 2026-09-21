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У Харкові продають "Промзернопроект": що отримає новий власник за 3,34 млн грн

аукціон
У Харкові продають "Промзернопроект" / Укрексімбанк

Фонд державного майна України виставив на приватизаційний аукціон ЄМК ДП “Харківський проектний інститут ”Промзернопроект". Стартова ціна активу становить 3,34 млн грн, а торги заплановані на 25 вересня 2026 року.

Як пише Dilo, про це інформує пресцентр Фонду державного майна України.

У Харкові продають "Промзернопроект"

До складу єдиного майнового комплексу входять три об’єкти нерухомого майна та інфраструктури загальною площею 3 599,6 кв. м.

Основна частина нерухомості розташована у Харкові на проспекті Науки, 50. Йдеться про нежитлові приміщення з першого по п’ятий поверхи, а також приміщення підвалу. Ще один об’єкт - нежитлові приміщення підвалу на вул. Олеся Олександра, 2.

Окрім нерухомості, до складу комплексу входять шість транспортних засобів 1988–2000 років випуску та інше рухоме майно.

Основний вид діяльності "Промзернопроекту"  інжиніринг, геологія та геодезія, а також надання послуг технічного консультування у цих сферах.

Таким чином, на приватизаційний аукціон виставляють не окрему будівлю, а цілісний майновий комплекс із нерухомістю, транспортом та іншим майном підприємства.

Фото 2 — У Харкові продають "Промзернопроект": що отримає новий власник за 3,34 млн грн

Нагадаємо, Фонд державного майна України продав на торгах частину адміністративного корпусу колишнього Київського мотоциклетного заводу. 

Автор:
Ольга Опенько

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