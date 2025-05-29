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В Хмельницкой области запустили новый комплекс по производству спецприцепов (ФОТО)
Компания TAD завершила строительство нового комплекса по производству спецприцепов для перевозки негабаритных грузов в городе Волочиск Хмельницкой области.
Как пишет Delo.ua, об этом сообщил заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам экономического развития Дмитрий Кисилевский.
По его словам, площадь нового производственного комплекса – 8 тыс. кв. м. Он позволит удвоить объемы производства предприятия, а также создать 250 дополнительных рабочих мест.
Объем инвестиций в новый производственный комплекс составил $8 млн. Этот проект позволит компании TAD наладить выпуск нового вида продукции – модульных спецприцепов.
Компания TAD специализируется на перевозках негабаритных грузов и производстве спецприцепов. Тралы TAD имеют от двух до 25 осей с максимальной погрузкой до 300 тонн.
Для привлечения новых работников компания TAD согласовала с городскими властями Волочиска строительство жилого комплекса. Предприятие, в частности, привлекает для работы в новом производственном комплексе сварщиков, операторов станков с ЧПУ, электриков.
В своей работе компания TAD использует программы политики украинских производителей «Сделано в Украине». В частности, привлечены кредиты по программе «5-7-9», продукция реализуется с использованием программы компенсации 15% стоимости техники украинского производства.
Напомним, компания "Агро Кар" из Кропивницкого начала производство тракторов для аграрного сектора, инвестировав в старт проекта 30 миллионов гривен. В настоящее время производство происходит по постовой схеме, когда каждый трактор собирается на отдельном участке.