В Хмельницкой области запустили новый комплекс по производству спецприцепов (ФОТО)

Компания TAD завершила строительство нового комплекса по производству спецприцепов для перевозки негабаритных грузов в городе Волочиск Хмельницкой области.

CEO + HRD — тандем, що зберігає бізнес у бурю. Досвід топових лідерів команд України. 2 липня на HR Wisdom Summit дізнайтеся про ефективне та стратегічне партнерство між керівником і тим, хто створює бізнес-цінності завдяки управлінню талантами Забронировать участие

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам экономического развития Дмитрий Кисилевский.

По его словам, площадь нового производственного комплекса – 8 тыс. кв. м. Он позволит удвоить объемы производства предприятия, а также создать 250 дополнительных рабочих мест.

Объем инвестиций в новый производственный комплекс составил $8 млн. Этот проект позволит компании TAD наладить выпуск нового вида продукции – модульных спецприцепов.

Компания TAD специализируется на перевозках негабаритных грузов и производстве спецприцепов. Тралы TAD имеют от двух до 25 осей с максимальной погрузкой до 300 тонн.

Для привлечения новых работников компания TAD согласовала с городскими властями Волочиска строительство жилого комплекса. Предприятие, в частности, привлекает для работы в новом производственном комплексе сварщиков, операторов станков с ЧПУ, электриков.

В своей работе компания TAD использует программы политики украинских производителей «Сделано в Украине». В частности, привлечены кредиты по программе «5-7-9», продукция реализуется с использованием программы компенсации 15% стоимости техники украинского производства.

Напомним, компания "Агро Кар" из Кропивницкого начала производство тракторов для аграрного сектора, инвестировав в старт проекта 30 миллионов гривен. В настоящее время производство происходит по постовой схеме, когда каждый трактор собирается на отдельном участке.