На Хмельниччині запустили новий комплекс з виробництва спецпричепів (ФОТО)

Компанія TAD завершила будівництво нового комплексу з виробництва спецпричепів для перевезення негабаритних вантажів у місті Волочиськ Хмельницької області.

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Як пише Delo.ua, про це повідомив заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань економічного розвитку Дмитро Кисилевський.

За його словами, площа нового виробничого комплексу - 8 тис. кв. м. Він дозволить подвоїти обсяги виробництва підприємства, а також створити 250 додаткових робочих місць.

Обсяг інвестицій у новий виробничий комплекс склав $8 млн. Цей проект дозволить компанії TAD налагодити випуск нового виду продукції - модульних спецпричепів.

Компанія TAD спеціалізується на перевезеннях негабаритних вантажів та виробництві спецпричепів. Трали TAD мають від двох до 25 вісей з максимальним навантаженням до 300 тонн. На підприємстві зайнято 650 працівників.

Для залучення нових працівників компанія TAD узгодила з міською владою Волочиська будівництво житлового комплексу. Підприємство, зокрема, залучає для роботи у новому виробничому комплексі зварювальників, операторів верстатів з ЧПУ, електриків.

У своїй роботі компанія TAD використовує програми політики розвитку українських виробників «Зроблено в Україні». Зокрема, залучені кредити за програмою «5-7-9», продукція реалізується з використанням програми компенсації 15% вартості техніки українського виробництва. Крім того, на продукцію підприємства поширюються вимоги локалізації при публічних закупівлях.

Нагадаємо, компанія "Агро Кар" із Кропивницького розпочала виробництво тракторів для аграрного сектору, інвестувавши у старт проєкту 30 мільйонів гривень. Наразі виробництво відбувається за постовою схемою, коли кожен трактор збирається на окремій ділянці.