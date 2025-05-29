Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,59

--0,09

EUR

47,08

--0,23

Готівковий курс:

USD

41,45

41,40

EUR

47,29

47,09

Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс 2025

ТопФінанс-2025
Драйвери економіки

Драйвери

економіки
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

На Хмельниччині запустили новий комплекс з виробництва спецпричепів (ФОТО)

На Хмельниччині запустили новий комплекс з виробництва спецпричепів
Фото: facebook.com/kysylevskyy

Компанія TAD завершила будівництво нового комплексу з виробництва спецпричепів для перевезення негабаритних вантажів у місті Волочиськ Хмельницької області. 

CEO + HRD — тандем, що зберігає бізнес у бурю. Досвід топових лідерів команд України.
2 липня на HR Wisdom Summit дізнайтеся про ефективне та стратегічне партнерство між керівником і тим, хто створює бізнес-цінності завдяки управлінню талантами
Забронювати участь

Як пише Delo.ua, про це повідомив заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань економічного розвитку Дмитро Кисилевський.

За його словами, площа нового виробничого комплексу - 8 тис. кв. м. Він дозволить подвоїти обсяги виробництва підприємства, а також створити 250 додаткових робочих місць.

Фото 2 — На Хмельниччині запустили новий комплекс з виробництва спецпричепів (ФОТО)
Фото 3 — На Хмельниччині запустили новий комплекс з виробництва спецпричепів (ФОТО)
Фото 4 — На Хмельниччині запустили новий комплекс з виробництва спецпричепів (ФОТО)
Фото 5 — На Хмельниччині запустили новий комплекс з виробництва спецпричепів (ФОТО)
Фото 6 — На Хмельниччині запустили новий комплекс з виробництва спецпричепів (ФОТО)
Фото 7 — На Хмельниччині запустили новий комплекс з виробництва спецпричепів (ФОТО)
Фото 8 — На Хмельниччині запустили новий комплекс з виробництва спецпричепів (ФОТО)

Обсяг інвестицій у новий виробничий комплекс склав $8 млн. Цей проект дозволить компанії TAD налагодити випуск нового виду продукції - модульних спецпричепів.

Компанія TAD спеціалізується на перевезеннях негабаритних вантажів та виробництві спецпричепів. Трали TAD мають від двох до 25 вісей з максимальним навантаженням до 300 тонн. На підприємстві зайнято 650 працівників.

Для залучення нових працівників компанія TAD узгодила з міською владою Волочиська будівництво житлового комплексу. Підприємство, зокрема, залучає для роботи у новому виробничому комплексі зварювальників, операторів верстатів з ЧПУ, електриків.

У своїй роботі компанія TAD використовує програми політики розвитку українських виробників «Зроблено в Україні». Зокрема, залучені кредити за програмою «5-7-9», продукція реалізується з використанням програми компенсації 15% вартості техніки українського виробництва. Крім того, на продукцію підприємства поширюються вимоги локалізації при публічних закупівлях.

Нагадаємо, компанія "Агро Кар" із Кропивницького розпочала виробництво тракторів для аграрного сектору, інвестувавши у старт проєкту 30 мільйонів гривень. Наразі виробництво відбувається за постовою схемою, коли кожен трактор збирається на окремій ділянці.

Автор:
Світлана Манько