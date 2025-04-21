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В Японии презентовали издание обновленной харьковской типографии "Фактор-Печать": что известно

типография, издание
На EXPO 2025 представили издание обновленной харьковской типографии. / Минэкономики

Национальный павильон Украины на всемирной выставке EXPO 2025 в Осаке (Япония) представил издание харьковской типографии "Фактор-Печать", созданное после российского ракетного удара по предприятию.

Об этом сообщает Минэкономики.

Об издании

Этот печатный продукт содержит 20 историй украинских предпринимателей, несмотря на войну, разрушение и релокацию, продолжают вести бизнес и создавать новые рабочие места в Украине.

В издании представлены компании из разных городов, таких как Краматорск, Покровск, Никополь, Гуляйполе, Харьковщина и другие регионы, ежедневно демонстрирующие стойкую устойчивость.

Это издание является одним из первых продуктов, которые "Фактор-Печать" изготовила полностью своими силами после разрушения части своего производства. Первое издание было презентовано на Всемирном экономическом форуме в Давосе, а второе, расширенное специально для Expo2025.

В издании представлены истории устойчивых украинских предприятий, в частности:

  1. Интерпайп Нико Тьюб – продолжает работать в Никополе, несмотря на угрозу обстрелов.
  2. Д Лайт и UBC Group – релоцировались из Харьковской области, возобновив деятельность на новых локациях.
  3. Delta Food – переехала из Гуляйполя.
  4. Ecosoft – возобновилась после значительных разрушений.
  5. Керамические массы Донбасса остаются работать в Славянске.
  6. ООО "Контакт" — релоцировалось в центральные области Украины.
  7. Сэм Экопак – запустила новую производственную линию.
  8. Ancientsmithy и Vitrage Art Souvenirs – возобновили производство в Киевской и Сумской областях, увеличив поставки продукции по миру.
  9. COLLAR Company – продолжает работать в Чернигове, выходя на международные рынки.
  10. Киевский часовой завод выпускает новые модели часов KLEYNOD.
  11. Цитиус-С и Аэромех – устойчиво работают после двух релокаций.
  12. Крамтехцентр продолжает работать в Краматорске.
  13. Kronospan – открывает новые производственные мощности даже во время войны.
  14. Импексмаш – возобновил свою деятельность после уничтожения.
  15. Литейно-механизированный завод в Покровске – пример несокрушимости промышленности на прифронтовых территориях.

О типографии "Фактор-Печать"

До вторжения "Фактор-Печать" был полиграфическим предприятием полного цикла, осуществлявшего производство книг, газет, журналов, рекламной продукции и канцелярских товаров.

Производственный потенциал предприятия позволял типографии выпускать за год более 100 млн журналов, 300 млн газет и 50 млн книг.

По статистике, это означало, что каждая десятая газета и каждая третья книга выпускались на типографии "Фактор-Печать".

Но из-за уничтожения части оборудования компания недавно могла выполнять лишь часть процессов.

Об уничтожении "Фактор-печать"

23 мая 2024 года, во время массированного обстрела Харькова, российские войска ударили по типографии. В результате атаки погибли семь человек. Кроме того, российский ракетный удар по типографии "Фактор-Печать" привел к уничтожению 50 тысяч книг.

Издательство Vivat оценило ориентировочный ущерб от разрушения типографии в десятки миллионов гривен.   На момент удара в печати у издательства было заказов на сумму около 20 миллионов гривен.

Добавим, в сентябре прошлого года стало известно, что Харьковская типография "Фактор-Печать" постепенно возобновляет работу.

Автор:
Ольга Опенько