У Японії презентували видання оновленої харківської друкарні "Фактор-Друк": що відомо

Національний павільйон України на всесвітній виставці EXPO 2025 в Осаці (Японія) представив видання харківської друкарні “Фактор-Друк”, створене після російського ракетного удару по підприємству.

Про це інформує Мінекономіки.

Про видання

Цей друкований продукт містить 20 історій українських підприємців, які, незважаючи на війну, руйнування та релокацію, продовжують вести бізнес та створювати нові робочі місця в Україні.

У виданні представлені компанії з різних міст, таких як Краматорськ, Покровськ, Нікополь, Гуляйполе, Харківщина та інші регіони, що щодня демонструють непохитну стійкість.

Це видання є одним із перших продуктів, які "Фактор-Друк" виготовила повністю власними силами після руйнування частини свого виробництва. Перше видання було презентовано на Всесвітньому економічному форумі в Давосі, а друге, розширене, спеціально для Expo2025.

У виданні представлені історії стійких українських підприємств, зокрема:

Інтерпайп Ніко Тьюб – продовжує працювати в Нікополі, незважаючи на загрозу обстрілів. Д Лайт та UBC Group – релокувалися з Харківщини, відновивши діяльність на нових локаціях. Delta Food – переїхала з Гуляйполя. Ecosoft – відновилася після значних руйнувань. Керамічні маси Донбасу – залишаються працювати у Слов’янську. ТОВ “Контакт” – релокувалася до центральних областей України. Сем Екопак – запустила нову виробничу лінію. Ancientsmithy та Vitrage Art Souvenirs – відновили виробництво на Київщині та Сумщині, збільшивши поставки продукції по світу. COLLAR Company – продовжує працювати в Чернігові, виходячи на міжнародні ринки. Київський годинниковий завод – випускає нові моделі годинників KLEYNOD. Цітіус-С та АЕРОМЕХ – стійко працюють після двох релокацій. Крамтехцентр – продовжує працювати в Краматорську. Kronospan – відкриває нові виробничі потужності, навіть під час війни. Імпексмаш – відновив свою діяльність після знищення. Ливарно-механізований завод у Покровську – приклад незламності промисловості на прифронтових територіях.

Про друкарню "Фактор-Друк"

До вторгнення "Фактор-Друк" був поліграфічним підприємством повного циклу, що здійснювало виробництво книг, газет, журналів, рекламної продукції та канцелярських товарів.

Виробничий потенціал підприємства дозволяв друкарні випускати за рік більш ніж 100 млн журналів, 300 млн газет і 50 млн книг.

За статистикою, це означало, що кожна десята газета і кожна третя книга випускалися на друкарні "Фактор-Друк".

Та через знищення частини обладнання, компанія донедавна могла виконувати лише частину процесів.

Про знищення "Фактор-друк"

23 травня 2024 року, під час масованого обстрілу Харкова російські війська вдарили по друкарні. Внаслідок атаки загинули семеро людей. Крім того, російський ракетний удар по друкарні "Фактор-Друк" призвів до знищення 50 тисяч книг.

Видавництво Vivat оцінило орієнтовні збитки від руйнування друкарні у десятки мільйонів гривень. На момент удару в друці у видавництва було замовлень на суму близько 20 мільйонів гривень.

Додамо, у вересні минулого року стало відомо, що Харківська друкарня "Фактор-Друк", поступово відновлює роботу.