Друкарня "Фактор-Друк" випустила перший продукт після відновлення: як виглядає

Перша віцепрем'єр-міністерка та міністерка економіки України Юлія Свириденко на Всесвітньому економічному форумі в Давосі презентувала продукцію відновленої друкарні "Фактор-Друк" - блокнот "Уроки стійкості" з історіями українських підприємців.

Про це повідомляє Міністерство економіки.

Про блокнот "Уроки стійкості"

Блокнот містить десять історій підприємців, які пережили релокацію, знищення бізнесу, а також тих, хто зміг відновити свою справу,

"Цей блокнот є наочним прикладом стійкості українського бізнесу. У травні минулого року ми із величезним болем спостерігали, як внаслідок російської ракетної атаки догорають книги на найбільшій друкарні України. А вже сьогодні ми тримаємо в руках продукцію, яка на 100% виготовлена "Фактор-Друком" навіть попри те, що паралельно іще триває відновлення друкарні, — зазначила Свириденко.

Книга, яку отримали учасники Всесвітнього економічного форуму, містить історії таких компаній, як Інтерпайп Нікотью, що продовжують працювати в Нікополі, Д Лайт, які релокувалися з Харківщини, UBC Group, які також переїхали з Харкова, Delta Food, що перемістилися з Гуляйполя, та Ecosoft, який пережив знищення на початку вторгнення.

Також у книзі розповідається про Крамтехцентр, що функціонує в Краматорську,

Kronospan — одного з найбільших інвесторів в економіку України, який відкривав нові виробничі потужності під час повномасштабного вторгнення, а також Імпексмаш, який відновив свою діяльність після знищення.

Окремо представлена історія ливарно-механізованого заводу, який нещодавно припинив роботу в Покровську.

Про друкарню "Фактор-Друк"

До вторгнення "Фактор-Друк" був поліграфічним підприємством повного циклу, що здійснювало виробництво книг, газет, журналів, рекламної продукції та канцелярських товарів.

Виробничий потенціал підприємства дозволяв друкарні випускати за рік більш ніж 100 млн журналів, 300 млн газет і 50 млн книг.

За статистикою, це означало, що кожна десята газета і кожна третя книга випускалися на друкарні "Фактор-Друк".

Та через знищення частини обладнання, компанія донедавна могла виконувати лише частину процесів.

Про знищення "Фактор-друк"

23 травня 2024 року, під час масованого обстрілу Харкова російські війська вдарили по друкарні. Внаслідок атаки загинули семеро людей. Крім того, російський ракетний удар по друкарні "Фактор-Друк" призвів до знищення 50 тисяч книг.

Видавництво Vivat оцінило орієнтовні збитки від руйнування друкарні у десятки мільйонів гривень. На момент удару в друці у видавництва було замовлень на суму близько 20 мільйонів гривень.

Додамо, у вересні минулого року стало відомо, що Харківська друкарня "Фактор-Друк", поступово відновлює свою роботу.