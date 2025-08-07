В Закарпатье значительно вырос спрос на квартиры в новостройках

Самая дорогая стоимость нового жилья зафиксирована в столице, самые дешевые квартиры можно купить в Запорожье и Сумской области.

В июле в Украине первичный рынок жилья пополнился новым предложением. В эксплуатацию было введено 14 новостроек (19 секций): 4 – в Киевской, 3 – в Ивано-Франковской, по 2 – во Львовской и Закарпатской, по 1 – в Тернопольской, Хмельницкой областях и в Киеве.

Самая высокая доля сданных объектов зафиксирована в Ровенской (66%), Запорожской (56%) и Одесской (55%) областях, сообщает Delo.ua со ссылкой на исследование маркетплейса DIM.RIA.

В июле доля работающих отделов продаж новостроек возросла до 83%.

Интерес к новостройкам среди пользователей в июле отличался в регионах. В некоторых областях наблюдается значительный рост спроса – Закарпатская (+12%), Полтавская (+11%), Черниговская (+9%).

В то же время, в значительной части регионов интерес продолжает падать — Кировоградская (-21%), Волынская (-14%).

Сколько стоят квартиры в новостройках в июле-августе 2025 года

В большинстве регионов наблюдается небольшой, но стабильный рост стоимости квадратного метра. Самая дорогая стоимость квадрата зафиксирована в Киеве – $1407. В пятерку самых дорогих также вошли Ужгород – $1141, Львов – $1138, Днепр – $1119 и Кропивницкий – $1080 за кв. метр.

Самые низкие цены в Запорожской ($512 за кв. метр) и Сумской ($544) областях.

Лидером по темпам роста стала Полтавская область - +6% в месяц. Киев остается самым дорогим городом: стоимость квадратного метра – $1 407/м².

Самые низкие цены в прифронтовых регионах, таких как Запорожская и Сумская области.

Ранее Delo.ua писало о том, что Киев занял второе место в рейтинге городов по ценам на первичном рынке жилья.



