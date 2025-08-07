Запланована подія 2

Категорія
Новини
Дата публікації
Читать на русском

На Закарпатті значно зріс попит на квартири в новобудовах

Закарпаття
У липні в Ужгороді ввели вексплуатацію дві новобудови.

Найдорожча вартість нового житла зафіксована в столиці, найдешевші квартири можна купити на Запоріжжі та Сумщині.

Протягом липня в Україні первинний ринок житла поповнився новою пропозицією. В експлуатацію було введено 14 новобудов (19 секцій): 4 — у Київській, 3 — в Івано-Франківській, по 2 — у Львівській та Закарпатській, по 1 — у Тернопільській, Хмельницькій областях та у Києві. Найвищу частку зданих об'єктів зафіксовано у Рівненській (66 %), Запорізькій (56 %) та Одеській (55 %) областях, повідомляє Delo.ua з посиланням на дослідження маркетплейсу  DIM.RIA.

У липні частка працюючих відділів продажу новобудов зросла до 83 %. 

Інфографіка:  DIM.RIA

Зацікавленість у новобудовах серед користувачів у липні відрізнялась у регіонах. У деяких областях спостерігається значне зростання попиту — Закарпатська (+12%), Полтавська (+11%), Чернігівська (+9%).

Водночас у значній частині регіонів інтерес продовжує падати — Кіровоградська (-21%), Волинська (-14%). 

Скільки коштують квартири в новобудовах у липні-серпні 2025 року

У більшості регіонів спостерігається невелике, але стабільне зростання вартості квадратного метра. Найдорожча вартість квадрату зафіксована у Києві - $1407. До п'ятірки найдорожчих також увійшли Ужгород - $1141, Львів - $1138, Дніпро - $1119 та Кропивницький -$1080 за кв. метр.

Інфографіка:  DIM.RIA

Найнижчі ціни у Запорізькій ($512 за кв. метр) та Сумській ($544) областях.

Лідером за темпами зростання стала Полтавська область — +6 % за місяць. Київ залишається найдорожчим містом: вартість квадратного метра — $1 407/м².

Найнижчі ціни — у прифронтових регіонах, таких як Запорізька та Сумська області.

Раніше Delo.ua писало про те, що  Київ посів друге місце у рейтингу міст за цінами на первинному ринку житла.


Леся Соловчук