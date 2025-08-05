Київ посів друге місце у рейтингу міст за цінами на первинному ринку житла

Абсолютним лідером приросту за останні 6 місяців стала Одеса, де ціна за квадратний метр зросла на 14% і сягнула 46 200 грн.

На первинному ринку житла у Києві середня ціна за квадратний метр сягнула 54 000 грн. За останні пів року ціни зросли на 1%, повідомили Delo.ua в ЛУН.

Аналітики наголошують, що для українського ринку коливання цін в межах 1-2% вважається нормою.

"Загалом ціни в Києві на первинці в цьому році стабільні, проте все ще нижчі. ніж у Львові. Столиця в рейтингу посідає друге місце, медіана вартості у Львові 57600 грн за квадрат, що на 8% більше, ніж в Києві. Ба більше, львівські ціни ростуть, за останні пів року на 3%", - зазначається в дослідженні ринку за липень.

Рейтинг міст по цінах на первинці

За пів року ціни на первинному ринку нерухомості змінились у різних регіонах України. Зокрема з десятки випали Івано-Франківськ (32 100 грн за кв. метр) та Тернопіль (32 000 грн), хоча ціни там прожовжуть зростати на +5 та + 9%.

Так виглядає перша десятка рейтингу міст за цінами нажитло в новобудовах.

1. Львів - 57 600 грн за кв. метр ( +3%),

2. Київ - 54 000 грн ( +1%),

3. Ужгород - 47 300 грн ( +3%),

4. Одеса - 46 200 грн ( +14%),

5. Дніпро - 45 800 грн ( –7%),

6. Рівне - 42 000 грн ( +10%),

7. Чернівці - 42 000 грн ( +1%),

8. Вінниця - 41 600 грн ( +2%),

9. Кропивницький - 39 900 грн ( –13%),

10. Луцьк - 38 500 грн ( +5%).

Найдешевше квадратний метр у липні коштував у Запоріжжі - 25 000 грн, також у Сумах - 26 000 грн та Харкові - 27 900 грн.

Де в Україні найвищі темпи зростання та падіння цін на первинці

Абсолютним лідером приросту за останні 6 місяців стала Одеса, де ціна за квадратний метр зросла на 14% і сягнула 46 200 грн. Також суттєво зросли ціни у таких містах як:

Рівне: +10% (42 000 грн/м²)

Хмельницький: +7% (29 900 грн/м²)

Тернопіль: +9% (32 000 грн/м²)

У деяких регіонах ціни обвалились - як-от у Кропивницькому та Дніпрі. Інграфіка: ЛУН

Окремі регіони показують протилежну динаміку:

Кропивницький: –13% (39 900 грн/м²)

Запоріжжя: –7% (25 000 грн/м²)

Дніпро: –7% (45 800 грн/м²)

У цих містах зниження в першу чергу пов’язане з безпековими факторами, у зв'язку з наближенням до лінії фронту.

“Ті, хто чекали обвалу цін на первинці – так і не дочекались. Валютні коливання, здешевшення долара відносно євро, а у більшості українців збереження були саме в доларах, а закордонні витрати найчастіше в євро, як хаб для відпусток, знову нагадали про актуальність ідеї придбати житло, щоб гроші не проїдала інфляція. До того ж, без перебільшень катастрофічна ситуація з робочою силою на будівництвах, коли значна кількість чоловіків обрали захищати країну зі зброєю в руках, дорога логістика, обмежений вибір контракторів – це теж ускладнює ринок і провокує здорожчання", - наголошує Денис Суділковський, бренд та бізнес директор ЛУН.

За його словами, у найближчій перспективі на первинний ринок більше впливатиме іпотека. Зокрема, нова державна стратегія розвитку іпотечного ринку, що має на меті зробити купівлю житла доступнішою. А розвиток іпотеки ще додатково підніме попит на нові метри і первинка, ймовірно, продовжить своє зростання, наголосив Суділковський, бренд та бізнес директор ЛУН.

Раніше Delo.ua писало про те, що Київ опустився у хвіст рейтингу найдорожчих міст Європи за цінами на житло.