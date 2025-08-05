- Категорія
- Новини
- Дата публікації
-
- Змінити мову
- Читать на русском
Київ посів друге місце у рейтингу міст за цінами на первинному ринку житла
Абсолютним лідером приросту за останні 6 місяців стала Одеса, де ціна за квадратний метр зросла на 14% і сягнула 46 200 грн.
На первинному ринку житла у Києві середня ціна за квадратний метр сягнула 54 000 грн. За останні пів року ціни зросли на 1%, повідомили Delo.ua в ЛУН.
Аналітики наголошують, що для українського ринку коливання цін в межах 1-2% вважається нормою.
"Загалом ціни в Києві на первинці в цьому році стабільні, проте все ще нижчі. ніж у Львові. Столиця в рейтингу посідає друге місце, медіана вартості у Львові 57600 грн за квадрат, що на 8% більше, ніж в Києві. Ба більше, львівські ціни ростуть, за останні пів року на 3%", - зазначається в дослідженні ринку за липень.
Рейтинг міст по цінах на первинці
За пів року ціни на первинному ринку нерухомості змінились у різних регіонах України. Зокрема з десятки випали Івано-Франківськ (32 100 грн за кв. метр) та Тернопіль (32 000 грн), хоча ціни там прожовжуть зростати на +5 та + 9%.
Так виглядає перша десятка рейтингу міст за цінами нажитло в новобудовах.
- 1. Львів - 57 600 грн за кв. метр (+3%),
- 2. Київ - 54 000 грн (+1%),
- 3. Ужгород - 47 300 грн (+3%),
- 4. Одеса - 46 200 грн (+14%),
- 5. Дніпро - 45 800 грн (–7%),
- 6. Рівне - 42 000 грн (+10%),
- 7. Чернівці - 42 000 грн (+1%),
- 8. Вінниця - 41 600 грн (+2%),
- 9. Кропивницький - 39 900 грн (–13%),
- 10. Луцьк - 38 500 грн (+5%).
Найдешевше квадратний метр у липні коштував у Запоріжжі - 25 000 грн, також у Сумах - 26 000 грн та Харкові - 27 900 грн.
Де в Україні найвищі темпи зростання та падіння цін на первинці
Абсолютним лідером приросту за останні 6 місяців стала Одеса, де ціна за квадратний метр зросла на 14% і сягнула 46 200 грн. Також суттєво зросли ціни у таких містах як:
- Рівне: +10% (42 000 грн/м²)
- Хмельницький: +7% (29 900 грн/м²)
- Тернопіль: +9% (32 000 грн/м²)
Окремі регіони показують протилежну динаміку:
- Кропивницький: –13% (39 900 грн/м²)
- Запоріжжя: –7% (25 000 грн/м²)
- Дніпро: –7% (45 800 грн/м²)
У цих містах зниження в першу чергу пов’язане з безпековими факторами, у зв'язку з наближенням до лінії фронту.
“Ті, хто чекали обвалу цін на первинці – так і не дочекались. Валютні коливання, здешевшення долара відносно євро, а у більшості українців збереження були саме в доларах, а закордонні витрати найчастіше в євро, як хаб для відпусток, знову нагадали про актуальність ідеї придбати житло, щоб гроші не проїдала інфляція. До того ж, без перебільшень катастрофічна ситуація з робочою силою на будівництвах, коли значна кількість чоловіків обрали захищати країну зі зброєю в руках, дорога логістика, обмежений вибір контракторів – це теж ускладнює ринок і провокує здорожчання", - наголошує Денис Суділковський, бренд та бізнес директор ЛУН.
За його словами, у найближчій перспективі на первинний ринок більше впливатиме іпотека. Зокрема, нова державна стратегія розвитку іпотечного ринку, що має на меті зробити купівлю житла доступнішою. А розвиток іпотеки ще додатково підніме попит на нові метри і первинка, ймовірно, продовжить своє зростання, наголосив Суділковський, бренд та бізнес директор ЛУН.
Раніше Delo.ua писало про те, що Київ опустився у хвіст рейтингу найдорожчих міст Європи за цінами на житло.