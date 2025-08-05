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Київ посів друге місце у рейтингу міст за цінами на первинному ринку житла

новобудови, первинний ринок
Фото: ЛУН

Абсолютним лідером приросту за останні 6 місяців стала Одеса, де ціна за квадратний метр зросла на 14% і сягнула 46 200 грн. 

На первинному ринку житла у Києві середня ціна за квадратний метр сягнула 54 000 грн. За останні пів року ціни зросли на 1%, повідомили Delo.ua в ЛУН.

Аналітики наголошують, що для українського ринку коливання цін в межах 1-2% вважається нормою.

"Загалом ціни в Києві на первинці в цьому році стабільні, проте все ще нижчі. ніж у Львові. Столиця в рейтингу посідає друге місце, медіана вартості у Львові 57600 грн за квадрат, що на 8% більше, ніж в Києві. Ба більше, львівські ціни ростуть, за останні пів року на 3%", - зазначається в дослідженні ринку за липень. 

Рейтинг міст по цінах на первинці

За пів року ціни на первинному ринку нерухомості змінились у різних регіонах України. Зокрема з десятки випали Івано-Франківськ  (32 100 грн за кв. метр) та Тернопіль (32 000 грн), хоча ціни там прожовжуть зростати на +5 та + 9%.

Так виглядає перша десятка рейтингу міст за цінами нажитло в новобудовах.

  • 1. Львів - 57 600 грн за кв. метр (+3%), 
  • 2. Київ - 54 000 грн  (+1%), 
  • 3. Ужгород - 47 300 грн (+3%), 
  • 4.  Одеса - 46 200 грн (+14%), 
  • 5. Дніпро - 45 800 грн (–7%), 
  • 6. Рівне  - 42 000 грн (+10%), 
  • 7.  Чернівці - 42 000 грн (+1%), 
  • 8. Вінниця - 41 600 грн (+2%),
  • 9.  Кропивницький - 39 900 грн (–13%), 
  • 10. Луцьк - 38 500 грн (+5%).

Найдешевше квадратний метр у липні коштував у Запоріжжі -  25 000 грн, також у Сумах -  26 000 грн та Харкові - 27 900 грн. 

Де в Україні найвищі темпи зростання та падіння цін на первинці

Абсолютним лідером приросту за останні 6 місяців стала Одеса, де ціна за квадратний метр зросла на 14% і сягнула 46 200 грн. Також суттєво зросли ціни у таких містах як:

  • Рівне: +10% (42 000 грн/м²)
  • Хмельницький: +7% (29 900 грн/м²)
  • Тернопіль: +9% (32 000 грн/м²)
Фото 2 — Київ посів друге місце у рейтингу міст за цінами на первинному ринку житла
У деяких регіонах ціни обвалились - як-от у Кропивницькому та Дніпрі. Інграфіка: ЛУН

Окремі регіони показують протилежну динаміку:

  • Кропивницький: –13% (39 900 грн/м²)
  • Запоріжжя: –7% (25 000 грн/м²)
  • Дніпро: –7% (45 800 грн/м²)

У цих містах зниження в першу чергу пов’язане з безпековими факторами, у зв'язку з наближенням до лінії фронту. 

“Ті, хто чекали обвалу цін на первинці – так і не дочекались. Валютні коливання, здешевшення долара відносно євро, а у більшості українців збереження були саме в доларах, а закордонні витрати найчастіше в євро, як хаб для відпусток, знову нагадали про актуальність ідеї придбати житло, щоб гроші не проїдала інфляція. До того ж, без перебільшень катастрофічна ситуація з робочою силою на будівництвах, коли значна кількість чоловіків обрали захищати країну зі зброєю в руках, дорога логістика, обмежений вибір контракторів – це теж ускладнює ринок і провокує здорожчання", - наголошує Денис Суділковський, бренд та бізнес директор ЛУН. 

За його словами, у найближчій перспективі на первинний ринок більше впливатиме іпотека. Зокрема, нова державна стратегія розвитку іпотечного ринку, що має на меті зробити купівлю житла доступнішою. А розвиток іпотеки ще додатково підніме попит на нові метри і первинка, ймовірно, продовжить своє зростання, наголосив Суділковський, бренд та бізнес директор ЛУН.

Раніше Delo.ua писало про те, що Київ опустився у хвіст рейтингу найдорожчих міст Європи за цінами на житло.

Автор:
Леся Соловчук