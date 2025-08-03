Топ-5 міст України з найдорожчими квартирами: ціни на первинці та вторинці

На первинному і вторинному ринку нерухомості суттєво змінились ціни, особливо у східних і південних регіонах.

У першому півріччі 2025 року стартувало 104 нових житлових комплекси, що майже дорівнює показнику за аналогічний період минулого року (105 ЖК у 2024-му). Однак географічний розподіл будівельної активності змінився, повідомляє Delo.ua з посиланням на директорку з розвитку ЛУН Олену Унаньян.

Один із найбільш позитивних індикаторів — зростання обсягів введеного в експлуатацію житла.

«Ми бачимо зростання введення житла — лише у першому кварталі 2025 року здано майже 2 млн кв. метрів. Це більше, ніж у 2024», – зазначила Олена Унаньян.

Це свідчить про поступове завершення раніше заморожених проєктів і повернення довіри до первинного ринку.

Топ-5 міст з найдорожчими цінами на нове житло

Київ та область стали безумовним лідером серед регіонів, де продається найбільше житла у новобудовах: продажу відкритий у 400 ЖК, У Львові - 260 ЖК, далі Одеса, Івано-Франківськ та Хмельницький.

За її словами, у І півріччі Львів вперше обійшов Київ за кількістю нових ЖК — на 28% більше нових проєктів. Високу динаміку показали Київ та Київська область — +22% до стартів нових проєктів. Натомість у традиційно активних регіонах, таких як Івано-Франківська та Закарпатська області, зафіксовано спад темпів.

До топ-5 регіонів, де ціни виросли найбільше за перші пів року, потрапили Одеса (+19%) та Миколаїв (+8%). У Луцьку, Чернігові і Тернополі квартири подорожчали на 7%.

На первинному ринку топ-5 міст із найдорожчим житлом останні два роки очолює Львів з ціною $1370 за кв. метр. Він на 10% дорожчий за Київ, де ціна $1290 за метр вийшла на плато. Одеса за рахунок різкого здорожчання вирвалась на третє місце за ціною квадрату житла.

Львів став найдорожчим містом на первинному ринку нерухомості. Інфографіка: ЛУН

Четверте і п'яте місце між собою розділяють Ужгород і Дніпро, де квадратний метр коштує $1070.

Скільки коштують квартири на вторинному ринку: ціни у серпні 2025-го

За її словами, що у червні-липні середні ціни на однокімнатні зрівнялись у Києві та Львові.

«Найдорожчі однокімнатні квартири на вторинному ринку — у Києві, Львові та Ужгороді, де вартість може досягати $65 тисяч», — наголосила Унаньян під час засідання Business Club КБУ.

На вторинному ринку житла за цінами на 1 кв. метр зрівнялися Львів та Київ. Інфографіка: ЛУН

За її словами, це пов’язано з високим попитом на готове до проживання житло та обмеженою пропозицією в безпечних і привабливих для життя регіонах.

На вторинному ринку квартири дорожчають найбільшими темпами також в Одесі. Інфографіка: ЛУН

Раніше Delo.ua писало про те, що вторинний ринок обганяє первинний за цінами на квартири.

Також повідомлялось, що Харків став лідером зростання цін на квартири у 2025 році.