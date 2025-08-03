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Топ-5 городов Украины с самыми дорогими квартирами: цены на первичке и вторичке

новостройки
Фото: Энциклопедия новостроек

На первичном и вторичном рынке недвижимости существенно изменились цены, особенно в восточных и южных регионах.

В первом полугодии 2025 года составило 104 новых жилых комплекса, что почти равно показателю за аналогичный период прошлого года (105 ЖК в 2024-м). Однако географическое распределение строительной активности изменилось, сообщает Delo.ua со ссылкой на директора по развитию ЛУН Елену Унаньян.

Один из наиболее положительных индикаторов – рост объемов введенного в эксплуатацию жилья.

«Мы видим рост ввода жилья – только в первом квартале 2025 года сдано почти 2 млн кв. метров. Это больше, чем в 2024 году», – отметила Елена Унаньян.

Это свидетельствует о постепенном завершении ранее замороженных проектов и возвращении доверия к первичному рынку.

Топ-5 городов с самыми дорогими ценами на новое жилье

Киев и область стали безусловным лидером среди регионов, где продается больше всего жилья в новостройках: продажи открыты в 400 ЖК, во Львове - 260 ЖК, далее Одесса, Ивано-Франковск и Хмельницкий.

По ее словам, в первом полугодии Львов впервые обошел Киев по количеству новых ЖК — на 28% больше новых проектов. Высокую динамику показали Киев и Киевская область - +22% к стартам новых проектов. В традиционно активных регионах, таких как Ивано-Франковская и Закарпатская области, зафиксирован спад темпов.

В топ-5 регионов, где цены выросли больше всего за первые полгода, попали Одесса (+19%) и Николаев (+8%). В Луцке, Чернигове и Тернополе квартиры подорожали на 7%.

На первичном рынке топ-5 городов с самым дорогим жильем в последние два года возглавляет Львов с ценой $1370 за кв. метр. Он на 10% дороже Киева, где цена $1290 за метр вышла на плато. Одесса за счет резкого удорожания вырвалась на третье место по цене квадрата жилья.

Фото 2 — Топ-5 городов Украины с самыми дорогими квартирами: цены на первичке и вторичке
Львов стал самым дорогим городом на первоначальном рынке недвижимости. Инфографика: ЛУН

Четвертое и пятое место разделяют между собой Ужгород и Днепр, где квадратный метр стоит $1070.

Сколько стоят квартиры на вторичном рынке: цены в августе 2025-го

По ее словам, в июне-июле средние цены на однокомнатные сравнялись в Киеве и Львове.

«Самые дорогие однокомнатные квартиры на вторичном рынке — в Киеве, Львове и Ужгороде, где стоимость может достигать $65 тысяч», — отметила Унаньян во время заседания Business Club КБУ .

Фото 3 — Топ-5 городов Украины с самыми дорогими квартирами: цены на первичке и вторичке
На вторичном рынке жилья по ценам на 1 кв. метр сравнялись Львов и Киев. Инфографика: ЛУН

По ее словам, это связано с высоким спросом на готовое жилье и ограниченным предложением в безопасных и привлекательных для жизни регионах.

Фото 4 — Топ-5 городов Украины с самыми дорогими квартирами: цены на первичке и вторичке
На вторичном рынке квартиры дорожают самыми большими темпами также в Одессе. Инфографика: ЛУН

Ранее Delo.ua писало о том, что вторичный рынок обгоняет первоначальный по ценам на квартиры.

Также сообщалось, что Харьков стал лидером по росту цен на квартиры в 2025 году.

Автор:
Леся Соловчук