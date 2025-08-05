Киев занял второе место в рейтинге городов по ценам на первичке

Абсолютным лидером прироста за последние 6 месяцев стала Одесса, где цена за квадратный метр выросла на 14% и достигла 46 200 грн.

На первичном рынке жилья в Киеве средняя цена за квадратный метр составила 54 000 грн. За последние полгода цены выросли на 1%, сообщили Delo.ua в Луне.

Аналитики подчеркивают, что для украинского рынка колебание цен в пределах 1-2% считается нормой.

"В целом цены в Киеве на первичке в этом году стабильны, однако все еще ниже. чем во Львове. Столица в рейтинге занимает второе место, медиана стоимости во Львове 57600 грн за квадрат, что на 8% больше, чем в Киеве. Более того, львовские цены растут, за последние пол года на 3%", - отмечается в июне.

Рейтинг городов по ценам на первичке

За полгода цены на первичном рынке недвижимости изменились в разных регионах Украины. В частности, из десятки выпали Ивано-Франковск (32 100 грн за кв. метр) и Тернополь (32 000 грн), хотя цены там продолжут расти на +5 и + 9%.

Так выглядит первая десятка рейтинга городов по ценам на жилье в новостройках.

1. Львов – 57 600 грн за кв. метр ( +3%),

2. Киев – 54 000 грн ( +1%),

3. Ужгород – 47 300 грн ( +3%),

4. Одесса – 46 200 грн ( +14%),

5. Днепр - 45 800 грн ( -7%),

6. Ровно – 42 000 грн ( +10%),

7. Черновцы – 42 000 грн ( +1%),

8. Винница – 41 600 грн ( +2%),

9. Кропивницкий - 39 900 грн ( -13%),

10. Луцк – 38 500 грн ( +5%).

Дешевле всего квадратный метр в июле стоил в Запорожье - 25 000 грн, также в Сумах - 26 000 грн и Харькове - 27 900 грн.

Где в Украине самые высокие темпы роста и падения цен на первичке

Абсолютным лидером прироста за последние 6 месяцев стала Одесса, где цена за квадратный метр выросла на 14% и составила 46 200 грн. Также существенно выросли цены в таких городах как:

Ровно: +10% (42 000 грн/м²)

Хмельницкий: +7% (29 900 грн/м²)

Тернополь: +9% (32 000 грн/м²)

В некоторых регионах цены обвалились - в Кропивницком и Днепре. Инграфика: ЛУН

Отдельные регионы показывают противоположную динамику:

Кропивницкий: -13% (39 900 грн/м²)

Запорожье: –7% (25 000 грн/м²)

Днепр: –7% (45 800 грн/м²)

В этих городах снижение в первую очередь связано с факторами безопасности, в связи с приближением к линии фронта.

"Те, кто ждал обвала цен на первичке - так и не дождались. Валютные колебания, удешевление доллара по отношению к евро, а у большинства украинцев сохранение были именно в долларах, а заграничные расходы чаще всего в евро, как хаб для отпусков, снова напомнили об актуальности идеи приобрести жилье, чтобы деньги не проедала инфляция. стройках, когда значительное количество мужчин избрали защищать страну с оружием в руках, дорогая логистика, ограниченный выбор контракторов – это тоже усложняет рынок и провоцирует подорожание", - отмечает Денис Судилковский, бренд и бизнес директор ЛУН.

По его словам, в ближайшей перспективе на первичный рынок будет больше влиять ипотека. В частности, новая государственная стратегия развития ипотечного рынка, цель сделать покупку жилья более доступной. А развитие ипотеки еще дополнительно поднимет спрос на новые метры и первичка, вероятно, продолжит свой рост, подчеркнул Судилковский, бренд и бизнес-директор ЛУН.

Ранее Delo.ua писало о том, что Киев погрузился в хвост рейтинга самых дорогих городов Европы по ценам на жилье.