В Запорожье россияне уничтожили склад с гуманитарной помощью

В результате российского ракетного удара по Запорожью был уничтожен состав с гуманитарной помощью, предварительный ущерб оценивается в три миллиона долларов.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на корреспондентку "Радио Свобода".

На месте трагедии продолжаются спасательные работы, а масштабы разрушений поражают.

"У нас попала ракета ночью, упал потолок. Площадь – 1800 квадратных метров. Сгорело все. Мы только получили пять фур помощи, это сто тонн", — рассказал основатель Александра Белюга.

На складе хранились продукты питания, средства гигиены, одежда. Также уничтожены оборудование, конвейерная и фасовочная линии, погрузчики.

Среди людей пострадавших нет.

Организация помогала внутренне перемещенным лицам, жителям прифронтовых общин, а также доставляла помощь в районы, подвергшиеся обстрелу. В регионе она являлась партнером международной гуманитарной инициативы World Central Kitchen.

Глава Запорожской ОВА Иван Федоров добавил, что в результате атаки повреждено по меньшей мере 15 многоэтажек, частных домов и нежилых зданий и помещений.

Напомним, в результате российского ракетного удара по Киеву 11 июня был поврежден центральный состав компании "Люксоптика" (Luxoptika), на котором хранились оправы, контактные и оптические линзы, солнцезащитные очки, растворы и глазные капли.