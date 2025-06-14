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У Запоріжжі росіяни знищили склад із гуманітарною допомогою

склад, Запоріжжя
Збитки оцінюють в 3 мільйони доларів / скриншот

Унаслідок російського ракетного удару по Запоріжжю було знищено склад із гуманітарною допомогою, попередні збитки оцінюють в три мільйони доларів.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на кореспондентку "Радіо Свобода".

На місці трагедії тривають рятувальні роботи, а масштаби руйнувань вражають.

"В нас влучила ракета вночі, упала стеля. Площа – 1800 квадратних метрів. Згоріло все. Ми тільки отримали пʼять фур допомоги, це сто тонн", - розповів засновник Олександра Белюга.

На складі зберігалися продукти харчування, засоби гігієни, одяг. Також знищено обладнання, конвеєрну і фасовочну лінії, погрузчики. 

Серед людей постраждалих немає.

Організація допомагала внутрішньо переміщеним особам, мешканцям прифронтових громад, а також доставляла допомогу в райони, які зазнали обстрілів. У регіоні вона була партнером міжнародної гуманітарної ініціативи World Central Kitchen.

Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров додав, що внаслідок атаки пошкоджено щонайменше 15 багатоповерхівок, приватних будинків та нежитлових будівель і приміщень.

Нагадаємо, унаслідок російського ракетного удару по Києву 11 червня було пошкоджено центральний склад компанії "Люксоптика" (Luxoptika), на якому зберігались оправи, контактні та оптичні лінзи, сонцезахисні окуляри, розчини та краплі для очей.

Автор:
Тетяна Гойденко