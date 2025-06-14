У Запоріжжі росіяни знищили склад із гуманітарною допомогою

Унаслідок російського ракетного удару по Запоріжжю було знищено склад із гуманітарною допомогою, попередні збитки оцінюють в три мільйони доларів.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на кореспондентку "Радіо Свобода".

На місці трагедії тривають рятувальні роботи, а масштаби руйнувань вражають.

"В нас влучила ракета вночі, упала стеля. Площа – 1800 квадратних метрів. Згоріло все. Ми тільки отримали пʼять фур допомоги, це сто тонн", - розповів засновник Олександра Белюга.

На складі зберігалися продукти харчування, засоби гігієни, одяг. Також знищено обладнання, конвеєрну і фасовочну лінії, погрузчики.

Серед людей постраждалих немає.

Організація допомагала внутрішньо переміщеним особам, мешканцям прифронтових громад, а також доставляла допомогу в райони, які зазнали обстрілів. У регіоні вона була партнером міжнародної гуманітарної ініціативи World Central Kitchen.

Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров додав, що внаслідок атаки пошкоджено щонайменше 15 багатоповерхівок, приватних будинків та нежитлових будівель і приміщень.

Нагадаємо, унаслідок російського ракетного удару по Києву 11 червня було пошкоджено центральний склад компанії "Люксоптика" (Luxoptika), на якому зберігались оправи, контактні та оптичні лінзи, сонцезахисні окуляри, розчини та краплі для очей.