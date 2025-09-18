В Житомирской и Черниговской областях продают два завода по производству клинкерного кирпича

На продажу выставлены два крупных завода под брендом FP Klinker, специализирующихся на изготовлении облицовочного, клинкерного кирпича и керамического блока 2НФ. Предприятия расположены в Житомирской и Черниговской областях и способны обеспечить рынок до 55 млн. условных единиц кирпича в год.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Inventure .

Мощности и продукция

Основная продукция заводов – керамический блок 2НФ (250х120х138 мм), по объему вдвое превышающий стандартный кирпич.

Керамические блоки подходят как для жилищного строительства (многоэтажки, коттеджи, загородные дома), так и для промышленных и коммерческих объектов. Вся продукция имеет сертификаты соответствия.

Завод №1 , расположенный в Житомирской области, был основан в 2007 году. Предприятие работает в стабильном режиме и имеет производственную мощность на уровне 32 миллиона условных кирпичей в год. Земельный фонд завода составляет 13,64 гектара, которые разделены на три участка. Кроме того, предприятие владеет лицензиями на разработку месторождений пластических глин и суглинков общей площадью 16 гектаров, что обеспечивает стабильную сырьевую базу для производства.

В состав активов входят производственный цех с туннельной печью, собственные сети водо-, газо- и электроснабжения, трансформаторная подстанция, а также подъездной железнодорожный путь и автоматизированные линии. На предприятии работают 146 работников, среди которых мастера, операторы, прессовщики, обжигатели и другие специалисты. Важным преимуществом завода является наличие заложенной основы для строительства второго цеха, что позволяет в будущем увеличить производственные мощности фактически вдвое – до 65 миллионов условных кирпичей в год.

Завод №2 в Черниговской области работает с 2002г. Его мощность составляет 23 миллиона условных кирпичей в год. В настоящее время деятельность предприятия временно приостановлена (с февраля 2025 г.), однако в ближайшей перспективе планируется ее восстановление. Завод располагает тремя земельными участками общей площадью 50,3 гектара, которые находятся в долгосрочной аренде сроком на 49 лет. Кроме того, на территории расположен комплекс нежилых построек общей площадью 12 546 квадратных метров.

Среди активов предприятия – производственный цех с туннельной печью, собственные инженерные сети, две независимые линии электроснабжения, трансформаторная подстанция и современное оборудование для полного производственного цикла. На заводе работает 112 человек. Предприятие имеет специальное разрешение на использование недр, что обеспечивает долгосрочную стабильность производства.

Оба завода имеют значительный потенциал для развития и могут стать ключевыми участниками рынка строительных материалов в период послевоенного восстановления страны. Мощности и ресурсы позволяют не только восстановить, но и существенно расширить производственную деятельность, включая новые направления, связанные со строительной отраслью.

Объект продаж включает 100% корпоративных прав в двух обществах с ограниченной ответственностью, обладающих современными производственными комплексами по изготовлению клинкерного кирпича и керамического блока. Стоимость предложения составляет 16 миллионов долларов США, что определено по затратному подходу оценки.

