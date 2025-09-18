У Житомирській та Чернігівській областях продають два заводи з виробництва клінкерної цегли

На продаж виставлено два великі заводи під брендом FP Klinker, що спеціалізуються на виготовленні облицювальної, клінкерної цегли та керамічного блоку 2НФ. Підприємства розташовані у Житомирській та Чернігівській областях і здатні забезпечити ринок до 55 млн умовних одиниць цегли на рік.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Inventure.

Потужності та продукція

Основна продукція заводів – керамічний блок 2НФ (250х120х138 мм), який за об’ємом удвічі перевищує стандартну цеглу.

Керамічні блоки підходять як для житлового будівництва (багатоповерхівки, котеджі, заміські будинки), так і для промислових та комерційних об’єктів. Вся продукція має Сертифікати відповідності.

Завод №1, що розташований у Житомирській області, був заснований у 2007 році. Підприємство працює у стабільному режимі та має виробничу потужність на рівні 32 мільйонів умовних цеглин на рік. Земельний фонд заводу становить 13,64 гектара, які розділені на три ділянки. Окрім цього, підприємство володіє ліцензіями на розробку родовищ пластичних глин та суглинків загальною площею 16 гектарів, що забезпечує стабільну сировинну базу для виробництва.

До складу активів входять виробничий цех із тунельною піччю, власні мережі водо-, газо- та електропостачання, трансформаторна підстанція, а також під’їзна залізнична колія та автоматизовані лінії. На підприємстві працює 146 працівників, серед яких майстри, оператори, пресувальники, випалювачі та інші спеціалісти. Важливою перевагою заводу є наявність закладеної основи для будівництва другого цеху, що дає можливість у майбутньому збільшити виробничі потужності фактично вдвічі – до 65 мільйонів умовних цеглин на рік.

Завод №2 у Чернігівській області працює з 2002 року. Його потужність становить 23 мільйони умовних цеглин на рік. Наразі діяльність підприємства тимчасово призупинена (з лютого 2025 року), однак у найближчій перспективі планується її відновлення. Завод має у своєму розпорядженні три земельні ділянки загальною площею 50,3 гектара, які перебувають у довгостроковій оренді строком на 49 років. Крім того, на території розташований комплекс нежитлових будівель загальною площею 12 546 квадратних метрів.

Серед активів підприємства – виробничий цех із тунельною піччю, власні інженерні мережі, дві незалежні лінії електропостачання, трансформаторна підстанція та сучасне обладнання для повного виробничого циклу. На заводі працює 112 осіб. Підприємство має спеціальний дозвіл на користування надрами, що забезпечує довгострокову стабільність виробництва.

Обидва заводи мають значний потенціал для розвитку та можуть стати ключовими учасниками ринку будівельних матеріалів у період післявоєнної відбудови країни. Потужності та земельні ресурси дозволяють не лише відновити, але й суттєво розширити виробничу діяльність, включаючи нові напрями, пов’язані з будівельною галуззю.

Об’єкт продажу включає 100% корпоративних прав у двох товариствах з обмеженою відповідальністю, що володіють сучасними виробничими комплексами з виготовлення клінкерної цегли та керамічного блоку. Вартість пропозиції становить 16 мільйонів доларів США, що визначено за витратним підходом оцінки.

Додамо, Агентство з розшуку та менеджменту активів виставило на продаж частку у статутному капіталі Публічного акціонерного товариства "Крюківський вагонобудівний завод" — одного з найбільших і найстаріших машинобудівних підприємств України.