В Житомирской области появится новый индустриальный парк: какая сумма инвестиций

индустриальный парк "Азортех"
Фото: Андрушевский городской совет

Правительство приняло решение о включении индустриального парка "Азортех" в городе Андрушевка Бердичевского района Житомирской области в Реестр индустриальных парков. Это уже 106-й парк в Реестре.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила пресс-служба Минэкономики.

В индустриальном парке планируется создать более 520 новых рабочих мест.

Чем будет заниматься

Индустриальный парк "Азортех" создан на территории Житомирской области сроком на 30 лет. На площади 21,8 га планируется размещение предприятий перерабатывающей промышленности:

  • производство биоэтанола;
  • производство готовых кормов;
  • производство крахмалов и крахмальных продуктов;
  • производство продуктов мучно-мельно-крупяной промышленности;
  • другие виды переработки.

Инвестиции в развитие парка составят около 838,76 млн. грн. (20,46 млн. долларов США). ООО "АзорР-ЛТД", инициатор создания парка, планирует инвестировать 6,14 млн. долларов США собственных средств и расширять финансирование за счет внешних инвестиций.

В Минэкономики отмечают, что количество индустриальных парков, зарегистрированных в Украине, продолжает расти, создавая новые возможности для бизнеса и общин.

Недавно в Одесской области в Подольске зарегистрирован "Эко-индустриальный парк "Южный".

А в августе правительство официально зарегистрировало шесть новых индустриальных парков в разных регионах Украины, что позволит создать более 5 тысяч новых рабочих мест.

Автор:
Светлана Манько