На Житомирщині з’явиться новий індустріальний парк: яка сума інвестицій

індустріальний парк "Азортех"
Фото: Андрушівська міська рада

Уряд ухвалив рішення про включення індустріального парку "Азортех" у місті Андрушівка Бердичівського району Житомирської області до Реєстру індустріальних парків. Це вже 106-й парк у Реєстрі. 

Як пише Delo.ua, про це повідомила пресслужба Мінекономіки.

Зазначається, що в індустріальному парку планується створити понад 520 нових робочих місць.

Чим займатиметься

Індустріальний парк "Азортех створено на території Житомирської області строком на 30 років. На площі 21,8 га планується розміщення підприємств переробної промисловості:

  • виробництво біоетанолу; 
  • виробництво готових кормів; 
  • виробництво крохмалів та крохмальних продуктів; 
  • виробництво продуктів борошно-мельно-круп’яної промисловості; 
  • інші види переробки. 

Інвестиції у розвиток парку становитимуть близько 838,76 млн грн (20,46 млн доларів США). ТОВ "АзорР-ЛТД", ініціатор створення парку, планує інвестувати 6,14 млн доларів США власних коштів та розширювати фінансування за рахунок зовнішніх інвестицій.

В Мінекономіки наголошують, що кількість індустріальних парків, зареєстрованих в Україні, продовжує зростати, створюючи нові можливості для бізнесу та громад.

Нещодавно в  Одеській області у місті  Подільськ зареєстровано "Еко-індустріальний парк "Південний". 

А у серпні уряд офіційно зареєстрував шість нових індустріальних парків у різних регіонах України, що дозволить створити понад 5 тисяч нових робочих місць

Автор:
Світлана Манько