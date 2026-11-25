В Житомирской области продолжают строить путепровод через железную дорогу вблизи города Чуднов на трассе Н-03 Житомир — Черновцы. Он должен заменить железнодорожный переезд, где водителям приходится ждать открытия шлагбаума, и сократить время поездки почти на час.

Как пишет Dilo, об этом сообщила пресс-служба Агентства восстановления.

Ход работ

В настоящее время завершают возведение одного из подходов к путепроводу со стороны Чуднова. Для этого построили подпорную стенку высотой около 12 метров, использовали 108 тыс. тонн отсева и более 70 тыс. блоков.

На следующем этапе строители обустраивают переходные плиты, тротуарные консоли и деформационные швы. Свод подхода уже позволил работникам и части техники добраться до путепровода.

Как изменится движение

После завершения строительства автомобильный и железнодорожный потоки будут двигаться на разных уровнях. Это устранит необходимость останавливаться перед шлагбаумом и снизит риск столкновения автомобилей с поездами.

Также водители смогут избегать аварийных объездов, что должно сократить расходы на горючее и снизить риск ДТП на этих участках. Для пешеходов предусмотрели два отдельных прохода через железнодорожный участок.

Напомним, в Киевской области возобновляют путепровод вблизи Макарова за 396 млн грн. В настоящее время работы выполнены на 69%, а завершить их планируют до конца года при благоприятной погоде.