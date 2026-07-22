Великобритания присоединилась к кредиту ЕС для Украины: как это изменит закупки оружия для ВСУ

Страны ЕС согласовали участие Великобритании в рамочной программе льготного кредитования Украины общим объемом €90 млрд на 2026 и 2027 годы. Это решение позволит напрямую закупать необходимое вооружение для ВСУ у британских производителей.

Как пишет Delo.ua, об этом говорится в пресс-релизе Европейского Совета ЕС.

Украина сможет использовать кредитное финансирование для закупки ключевой оборонной продукции, производимой британской промышленностью, в дополнение к существующей системе для стран ЕС и ЕЭС-ЕАСТ.

"Сегодняшнее одобрение отражает совместное обязательство ЕС и Великобритании поддерживать Украину столько, сколько нужно... Участие Великобритании в кредите в поддержку Украины позволит Украине также закупать продукцию у британских производителей оборонной продукции, гарантируя, что у Украины будет возможности, необходимые для защиты своих граждан", - отметила министр иностранных дел и торговли Ирландии Хелен Макенти.

Распределение средств и языка участия

Общий пакет поддержки Украины распределяется на два направления:

€60 млрд. выделяется на инвестиции в оборонно-промышленные мощности и закупку оборонной продукции;

€30 млрд предоставляется как прямая экономическая и бюджетная помощь.

По данным Европейского Совета, Великобритания выполнила три необходимых условия для допуска к программе:

уплачивает пропорциональный финансовый взнос для покрытия расходов по заимствованию;

заключила партнерство с ЕС в сфере безопасности и обороны;

оказывает Украине собственную военную и финансовую помощь.

Совет ЕС утвердит это решение в ближайшие дни через письменную процедуру. Он вступит в силу в день публикации в Официальном журнале ЕС.

Сейчас в рамках этой программы уже выделено €8,1 млрд (из которых €3,2 млрд – бюджетная помощь, а почти €4,9 млрд – оборонные расходы). В 2026 году Европейская комиссия планирует выделить €28,3 млрд из общего оборонного пакета.

Ранее сообщалось, что Кабмин направит €60 млрд помощи ЕС на оборону . Кабинет министров уже утвердил порядок использования этих средств Европейского Союза, привлеченных в рамках специального займа в поддержку оборонно-промышленной способности Украины в 2026-2027 годах.