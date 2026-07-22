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Велика Британія долучилася до кредиту ЄС для України: як це змінить закупівлі зброї для ЗСУ
Країни ЄС погодили участь Великої Британії у рамковій програмі пільгового кредитування України загальним обсягом €90 млрд на 2026 та 2027 роки. Це рішення дозволить напряму закуповувати необхідне озброєння для ЗСУ у британських виробників.
Як пише Delo.ua, про це йдеться у пресрелізі Європейської Ради ЄС.
Україна зможе використовувати кредитне фінансування для закупівлі ключової оборонної продукції, виробленої британською промисловістю, на додаток до існуючої системи для країн ЄС та ЄЕЗ-ЄАВТ.
"Сьогоднішнє схвалення відображає спільне зобов'язання ЄС та Великої Британії підтримувати Україну стільки, скільки потрібно... Участь Великої Британії у кредиті на підтримку України дозволить Україні також закуповувати продукцію у британських виробників оборонної продукції, гарантуючи, що Україна матиме можливості, необхідні для захисту своїх громадян", — зазначила міністр закордонних справ і торгівлі Ірландії Хелен МакЕнті.
Розподіл коштів та умови участі
Загальний пакет підтримки України розподіляється на два напрямки:
- €60 млрд виділяється на інвестиції в оборонно-промислові потужності та закупівлю оборонної продукції;
- €30 млрд надається як пряма економічна та бюджетна допомога.
За даними Європейської Ради, Велика Британія виконала три необхідні умови для допуску до програми:
- сплачує пропорційний фінансовий внесок для покриття витрат на запозичення;
- уклала партнерство з ЄС у сфері безпеки та оборони;
- надає Україні власну військову та фінансову допомогу.
Рада ЄС затвердить це рішення найближчими днями через письмову процедуру. Воно набере чинності в день публікації в Офіційному журналі ЄС.
Наразі у межах цієї програми вже виділено €8,1 млрд (з яких €3,2 млрд — бюджетна допомога, а майже €4,9 млрд — оборонні витрати). Протягом 2026 року Європейська комісія планує виділити €28,3 млрд із загального оборонного пакета.
Раніше повідомлялося, що що Кабмін спрямує €60 млрд допомоги ЄС на оборону. Кабінет міністрів уже затвердив порядок використання цих коштів Європейського Союзу, залучених у межах спеціальної позики на підтримку оборонно-промислової спроможності України у 2026–2027 роках.