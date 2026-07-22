Велика Британія долучилася до кредиту ЄС для України: як це змінить закупівлі зброї для ЗСУ

Країни ЄС погодили участь Великої Британії у рамковій програмі пільгового кредитування України загальним обсягом €90 млрд на 2026 та 2027 роки. Це рішення дозволить напряму закуповувати необхідне озброєння для ЗСУ у британських виробників.

Як пише Delo.ua, про це йдеться у пресрелізі Європейської Ради ЄС.

Україна зможе використовувати кредитне фінансування для закупівлі ключової оборонної продукції, виробленої британською промисловістю, на додаток до існуючої системи для країн ЄС та ЄЕЗ-ЄАВТ.

"Сьогоднішнє схвалення відображає спільне зобов'язання ЄС та Великої Британії підтримувати Україну стільки, скільки потрібно... Участь Великої Британії у кредиті на підтримку України дозволить Україні також закуповувати продукцію у британських виробників оборонної продукції, гарантуючи, що Україна матиме можливості, необхідні для захисту своїх громадян", — зазначила міністр закордонних справ і торгівлі Ірландії Хелен МакЕнті.

Розподіл коштів та у мови участі

Загальний пакет підтримки України розподіляється на два напрямки:

€60 млрд виділяється на інвестиції в оборонно-промислові потужності та закупівлю оборонної продукції;

€30 млрд надається як пряма економічна та бюджетна допомога.

За даними Європейської Ради, Велика Британія виконала три необхідні умови для допуску до програми:

сплачує пропорційний фінансовий внесок для покриття витрат на запозичення;

уклала партнерство з ЄС у сфері безпеки та оборони;

надає Україні власну військову та фінансову допомогу.

Рада ЄС затвердить це рішення найближчими днями через письмову процедуру. Воно набере чинності в день публікації в Офіційному журналі ЄС.

Наразі у межах цієї програми вже виділено €8,1 млрд (з яких €3,2 млрд — бюджетна допомога, а майже €4,9 млрд — оборонні витрати). Протягом 2026 року Європейська комісія планує виділити €28,3 млрд із загального оборонного пакета.

Раніше повідомлялося, що що Кабмін спрямує €60 млрд допомоги ЄС на оборону. Кабінет міністрів уже затвердив порядок використання цих коштів Європейського Союзу, залучених у межах спеціальної позики на підтримку оборонно-промислової спроможності України у 2026–2027 роках.