Венгерская MOL продолжает переговоры о покупке сербского актива "Газпрома" под наблюдением США

Газпром в Белграде / Depositphotos

Венгерская нефтегазовая компания MOL продолжает переговоры о приобретении контрольного пакета акций сербской компании NIS, который сейчас принадлежит российскому "Газпрому". Соглашение должно быть завершено до конца весны под наблюдением американских регуляторов.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на Reuters.

Венгры планируют выкупить 56,15% акций NIS. В настоящее время этот актив находится под санкциями США именно из-за российских владельцев. Чтобы вывести сербское предприятие из-под ограничений, Управление по контролю за иностранными активами США (OFAC) позволило провести переговоры и оформить продажу.

Почему это соглашение важно

Компания NIS – это ключевой игрок на энергорынке Сербии. Она владеет единственным в стране нефтеперерабатывающим заводом и крупнейшей сетью АЗС.

Основные детали сделки:

  • Срок: США продлили лицензию на переговоры до 22 мая 2026 года.
  • Участники Кроме MOL, к проекту может присоединиться компания ADNOC из ОАЭ как миноритарный акционер.
  • Цель: Вывести стратегическое сербское предприятие из-под влияния РФ и обеспечить безопасность поставок топлива в регионе.

Представители MOL отмечают, что помимо подписания контракта с россиянами, им понадобятся дополнительные разрешения от правительства Сербии и финальное одобрение Вашингтона.

Напомним, украинский "Нафтогаз" окончательно выиграл суд против "Газпрома" на $1,4 млрд. Верховный суд Швейцарии отклонил апелляцию россиян, подтвердив их долг за услуги по транзиту газа. Это решение является окончательным и не подлежит обжалованию, что усиливает финансовое давление на российского монополиста.

Автор:
Максим Кольц