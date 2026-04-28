Угорська MOL продовжує переговори про купівлю сербського активу "Газпрому" під наглядом США

Угорська нафтогазова компанія MOL продовжує переговори про придбання контрольного пакета акцій сербської компанії NIS, який зараз належить російському "Газпрому". Угода має бути завершена до кінця весни під наглядом американських регуляторів.

Угорці планують викупити 56,15% акцій NIS. Наразі цей актив перебуває під санкціями США саме через російських власників. Для того, щоб вивести сербське підприємство з-під обмежень, Управління з контролю за іноземними активами США (OFAC) дозволило провести переговори та оформити продаж.

Чому ця угода важлива

Компанія NIS — це ключовий гравець на енергоринку Сербії. Вона володіє єдиним у країні нафтопереробним заводом і найбільшою мережею АЗС.

Основні деталі угоди:

Термін: США продовжили ліцензію на переговори до 22 травня 2026 року.

Учасники: Крім MOL, до проєкту може приєднатися компанія ADNOC з ОАЕ як міноритарний акціонер.

Мета: Вивести стратегічне сербське підприємство з-під впливу РФ та забезпечити безпеку поставок палива в регіоні.

Представники MOL зазначають, що крім підписання контракту з росіянами, їм знадобляться додаткові дозволи від уряду Сербії та фінальне схвалення Вашингтона.

