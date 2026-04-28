Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,09

+0,09

EUR

51,76

+0,21

Готівковий курс:

USD

43,90

43,80

EUR

51,80

51,57

ТОП 50 СЕО

Лідери українського
бізнесу
Вільна енергія 2.0

Вільна 
енергія 2.0
AI Лідери AI Лідери
Чотири роки великої війни

Чотири роки
великої війни
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс 2026

ТопФінанс-2026
20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
Smart Money

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Угорська MOL продовжує переговори про купівлю сербського активу "Газпрому" під наглядом США

Угорська MOL продовжує переговори про купівлю сербського активу «Газпрому» під наглядом США

Угорська нафтогазова компанія MOL продовжує переговори про придбання контрольного пакета акцій сербської компанії NIS, який зараз належить російському "Газпрому". Угода має бути завершена до кінця весни під наглядом американських регуляторів.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на Reuters.

Угорці планують викупити 56,15% акцій NIS. Наразі цей актив перебуває під санкціями США саме через російських власників. Для того, щоб вивести сербське підприємство з-під обмежень, Управління з контролю за іноземними активами США (OFAC) дозволило провести переговори та оформити продаж.

Чому ця угода важлива

Компанія NIS — це ключовий гравець на енергоринку Сербії. Вона володіє єдиним у країні нафтопереробним заводом і найбільшою мережею АЗС.

Основні деталі угоди:

  • Термін: США продовжили ліцензію на переговори до 22 травня 2026 року.
  • Учасники: Крім MOL, до проєкту може приєднатися компанія ADNOC з ОАЕ як міноритарний акціонер.
  • Мета: Вивести стратегічне сербське підприємство з-під впливу РФ та забезпечити безпеку поставок палива в регіоні.

Представники MOL зазначають, що крім підписання контракту з росіянами, їм знадобляться додаткові дозволи від уряду Сербії та фінальне схвалення Вашингтона.

Нагадаємо, український "Нафтогаз" остаточно виграв суд проти «Газпрому» на $1,4 млрд. Верховний суд Швейцарії відхилив апеляцію росіян, підтвердивши їхній борг за послуги з транзиту газу. Це рішення є остаточним і не підлягає оскарженню, що посилює фінансовий тиск на російського монополіста

Автор:
Максим Кольц