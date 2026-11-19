Венгерский железнодорожный перевозчик MÁV продолжил ограничение движения двух пар поездов, курсирующих по маршруту Будапешт-Мукачево по европейскому пути. Теперь поезда будут следовать только к пограничной станции Чоп, а движение на украинском участке по этому маршруту приостановлено.

Как пишет Dilo, об этом информирует пресс-служба перевозчика.

Ограничения будут действовать по отдельному распоряжению. Пассажирские поезда прекратили курсировать дальше станции Чоп с немедленным вступлением в силу решения.

В компании объяснили, что подобный шаг связан с соображениями безопасности работников группы MÁV.

На период ограничений "Укрзализныця" организует пересадочное сообщение. Пассажиры смогут добраться из Чопа в Мукачево и в обратном направлении по пригородным поездам, курсирующим по широкому пути.

В то же время ночной поезд сообщением Будапешт – Мукачево – Киев, сформированный Укрзализныцей, продолжит движение по обычному маршруту без изменений.

Что предшествовало

Напомним, в Закарпатской области во время воздушной тревоги 17 ноября было зафиксировано движение трех российских беспилотников типа Shahed. Один из них попал в Мукачевское общество.

Из-за ситуации безопасности после российской атаки венгерский железнодорожный перевозчик MÁV на два дня ограничил движение поездов по маршруту Будапешт – Мукачево.

На фоне удара по Мукачево министерша иностранных дел Венгрии Анита Орбан заявила о риске усиления российских атак на Закарпатскую область.

По ее оценке, Россия может усилить атаки на энергетическую инфраструктуру, угрожающую перебоям с электро- и водоснабжением, а также теплом в городах.