Венгрия и Польша оставляют запрет на импорт украинской агропродукции

агропродукция
Украинская агропродукция останется под запретом в Венгрии и Польше

Правительство Венгрии не планирует отменять запрет на импорт украинской агропромышленной продукции после вступления в силу обновленного торгового соглашения между Украиной и ЕС.

Как сообщает Delo.ua, об этом сообщает УЗА со ссылкой на заявление министра сельского хозяйства Венгрии Иштвана Надя.

По его словам, бюрократы ЕС "подчиняют все украинским интересам" и не интересуются проблемами европейских фермеров. Министр также подчеркнул, что соглашение о свободной торговле со страной, которое находится в состоянии войны, вызывает серьезные вопросы, особенно по увеличению квот на беспошлинный экспорт украинских товаров в ЕС.

По словам Надя, правительство Венгрии защищает национальных фермеров и держит границу закрытой в одностороннем порядке.

Польша также подтвердила, что не отменяет бессрочный запрет на импорт из Украины пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника, несмотря на вступление в силу обновленного торгового соглашения между Украиной и ЕС.

Министерство сельского хозяйства и развития села Польши отметило, что новое соглашение не изменяет действующие правила и не содержит все предложения Польши по защите национального аграрного сектора от потенциального негативного влияния украинского импорта.

Отметим, что еще в июле пять государств Европейского Союза – Польша, Словакия, Венгрия, Болгария и Румыния выразили недовольство новым торговым соглашением Украины с ЕС и просили его пересмотреть. Они считали, что значительный объем импорта сельскохозяйственной продукции из Украины нарушил работу их рынков и создал неравные условия для местных фермеров.

Напомним, Украина и Европейский Союз 14 октября одобрили решение о отмена части тарифов и увеличение квот на экспорт аграрной продукции в ЕС

